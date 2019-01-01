تقارير: تشكيل ناري لنهضة بركان أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية

استقر منير الجعواني، المدير الفني لنادي نهضة بركان المغربي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نادي الزمالك اليوم.

وأشارت صحيفة «المنتخب» المغربية، أن التشكيل المتوقع للفريق سيشهد عودة كل الغيابات وسيكون كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العالى المحمدي

الدفاع: عمر النمساوي - محمد عزيز - يوسوفا دايو - اسماعيل مقدم.

الوسط: العربي الناجي - بكر الهلالي - امين الكاس - محمد فرحان.

الهجوم: لابا كودجو - حمادة العشير.

يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى خلال المباراة التى تجمعهما فى العاشرة مساء اليوم الأحد بملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفيدرالية، حيث يسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس لتعويض خسارته فى مباراة الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، من خلال الفوز بهدفين دون رد لحصد لقب البطولة للمرة الأولى فى تاريخ القلعة البيضاء.

ويعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية مع اللاعبين بعد إفطار اليوم مباشرة، يعلن خلالها تشكيل مباراة نهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية الأفريقية، يتحرك بعدها نحو ملعب برج العرب الذي يستضيف المباراة.

الزمالك يصطدم بنهضة بركان لحسم لقب الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك، مع نهضة بركان المغربي، في العاشرة من مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد جروس المدير، أمس، ثقته في لاعبيه قبل خوض مباراة الغد أمام فريق نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، موضحا أن البطولة بدأت من ديسمبر ولعب الفريق 15 مباراة وغدا المباراة الـ16 وهدفنا من البداية هو الفوز بالبطولة بعد مشوار مشوار طويل.

ويتسلح أصحاب الرداء الأبيض بـ60 ألف مشجع من المنتظر أن يتواجدوا بملعب برج العرب لتدعيم الفريق وحصد اللقب الأفريقي، وحذر جروس خط الدفاع من الهجمات المرتدة للفريق المغربي خوفاً من تلقي هدف ينهي آمال الفريق الأبيض في حصد اللقب.

وطلب جروس من اللاعبين عدم إهدار الفرص وضرورة استغلال أنصافها لتحقيق الهدف المنشود، وإسعاد جماهير القلعة البيضاء فى نهاية المباراة، وشدد المدرب السويسري على عدم الانسياق وراء لاعبي المنافس، الذين سيحاولون استفزازهم من خلال إضاعة الوقت والسقوط على أرض الملعب خلال فترات المباراة، فضلاً عن الابتعاد عن المشادات بينهم ولاعبي المنافس والتركيز أمام المرمى فقط، وتضييق المساحات على لاعبي المنافس، الذي تعتمد طريقة لعبه على اللعب فيها نظراً لسرعات خطه الهجومي.

من جهة أخرى، وعد رئيس الزمالك بصرف مكافآت مجزية للاعبين تصل إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز باللقب الأفريقي لأول مرة، بالتساوى بين اللاعب الاحتياطي والأساسي، بجانب أخرى رصدها لهم أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة من جيبه الخاص، وثالثة المنصوص عليها في اللائحة.