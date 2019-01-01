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عاجل| حميد أحداد يقود هجوم الزمالك في مواجهة نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

08:32 م | الأحد 26 مايو 2019
كتب: محمد خيري وعثمان إبراهيم
عاجل| حميد أحداد يقود هجوم الزمالك في مواجهة نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

فريق الزمالك

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أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام العاشرة مساء.

وجاء تشكيل الزمالك، لمواجهة بطل المغرب:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى

في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – ابراهيم حسن – يوسف اوباما

في خط الهجوم: حميد أحداد

وعلى دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز.

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، من خلال الفوز بهدفين دون رد لحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، لكن "قائمة الإصابات" الطويلة بمثابة تحدٍ كبير هذه الليلة.

ويتسلح الزمالك خلال مباراة نهضة بركان اليوم بعدم الخسارة نهائيًا على أرضه طوال بطولة الكونفدرالية.

 

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