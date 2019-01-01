بث مباشر لحظة بلحظة.. مباراة الزمالك ضد نهضة البركان في نهائي الكونفدرالية

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ونهضة البركان في المواجهة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الزمالك يسعى للثأر من هزيمته ذهابًا أمام نهضة البركان

ويسعى النادي الأبيض للثأر من نظيره المغربي، وذلك بعد انتصار نهضة البركان القاتل على الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدف نظيف سجله لابا كودجو في الدقيقة 94 من زمن اللقاء، والذي ُأقيم الإسبوع الماضي على الملعب البلدي بالبركان.

وأعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام العاشرة مساء.

وجاء تشكيل الزمالك، لمواجهة بطل المغرب:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني.

في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – يوسف أوباما.

في خط الهجوم: حميد أحداد.

وجاء على دكة البدلاء كلًا من: عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز.

ويسعى العملاق الأبيض اليوم لحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، لكن "قائمة الإصابات" الطويلة بمثابة تحدٍ كبير هذه الليلة.

ويتسلح الزمالك خلال مباراة نهضة بركان اليوم بعدم الخسارة نهائيًا على أرضه طوال بطولة الكونفدرالية.

وأعلن منير الجعواني، عن تشكيل فريقه في مواجهة الزمالك، في نهائي الكونفدرالية في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: المحمدي.

محمد عزيز - لمقدم - دايو - النمساوي.

الهلالي - الكاس - ويدار - الناي.

حمدي لعشير - لابا كودجو.

أحداث المباراة

انطلاق المباراة

ق 1 سيطرة تامة على الكرة من لاعبي الزمالك في بداية المباراة.

ق 4 تسلل على لاعب نهضة بركان بعدما وصلت إليه الكرة من الخلف، ليرفع الحكم المساعد رايته.

ق 6 عرضية من محمد عبدالغني تصطدم بيد لاعب نهضة بركان واعتراضات كبيرة من جانب لاعبي الأبيض على حكم اللقاء لاحتساب ركلة الجزاء.

ق 7 هجمة مرتدة خطيرة لنهضة بركان قادها لابا كودجو مررها أرضية وصلت لحمدي لعشر الذي سدد الكرة فوق العارضة.

ق 8 حميد أحداد يرسل بينية لأوباما ويضعه منفردًا بالمرمى ويسدد الكرة ولكن فوق العارضة.

ق 9 عرضية من إبراهيم حسن ولكن يمسكها المحمدي حارس مرمى نهضة بركان على مرتين.

ق 11 عرضية من النمساوي ولكن تصطدم بلابا كودجو المتسلل، ترد بكرة خطرة للزمالك ويرسل كهربا بينية في اتجاه حميد أحداد ولكن تصل لحارس مرمى نهضة بركان.

ق 14 حمدي العشير يراوغ عبدالله جمعة ويطلق تصويبة صاروخية ولكن تصطدم بالونش وتخرج بسلام.

ق 16 خطأ لصالح الزمالك بعد تدخل مدافع نهضة بركان مع حميد أحداد مهاجم الزمالك.

ق 19 انطلاقة صاروخية من لابا كودجو ويصوب كرة ولكن فوق العارضة.

ق 22 لابا كودجو يراوغ الونش ويرسل بينية أرضية ولكن خاطئة لم تصل إلى زميله وأخرجها دفاع الزمالك بسلام.

ق 24 إبراهيم حسن يطلق تصويبة قوية ولكن علت العارضة.

ق 27 طارق حامد يرتكب خطأ في وسط الملعب من أجل تعطيل اللعب تجنبًا لهجمة مرتدة لفريق نهضة بركان.

ق 29 عرضية مميزة من عبدالله جمعة قابلها أوباما برأسه ولكن كانت ضعيفة ومرت بسلام على مرمى نهضة بركان.

توقف المباراة لعلاج حمدي لعشير لاعب نهضة بركان.

ق 35 عرضية من النمساوي على رأس دايو ولكن بجوار القائم الأيمن لجنش.

ق 36 أمين الكاس يتلقى البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف على طارق حامد.

ق 42 حكم المباراة تسيما يشهر البطاقة الصفراء لحمدي لعشير ومحمود جنش بعد مناوشات من جانب لاعبي الفريقين.

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق 40+1 تعليمات من جروس للاعبين بتبديل المراكز بين كهربا وإبراهيم حسن.