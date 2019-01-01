الزمالك يتفرغ لمشكلات الدوري ويهدد بالانسحاب من المسابقة

أغلق مجلس الزمالك ملف البطولة الأفريقية والتى انتهت أمس بفوز الفريق في مباراة تاريخية أمام نهضة بركان فى برج العرب بنهائى الكونفيدرالية، وحصد كأس الكونفدرالية للمره الأولى في تاريخه، وتفرغ النادى فى الفترة الحالية للمسابقة المحلية وما بها من مشكلات حول انتهاء الدورى، وعدم تحديد مواعيد نهائية للمباريات المؤجلة.

وشدد نادى الزمالك على عدم خوض أى لقاء فى بطولة الدورى قبل خوض الأهلى مباراتى المقاولون فى الدورى وبيراميدز فى الكأس، وذلك رداً على البيان الذى أصدره الأحمر برفض خوض مباراته أمام المقاولون العرب، إلا فى حال خوض الأبيض جميع مبارياته المؤجلة، وكذلك عدم اللعب عقب كأس الأمم الأفريقية.

وتحدث رئيس الزمالك مع هانى أبوريدة، مشدداً على رفض الأبيض خوض المباريات وفقاً للجدول الموضوع من لجنة المسابقات، محذراً من تكرار أزمة مباراة بيراميدز فى الكأس، وترضية الأهلى، بتأجيل مباريات الكأس إلى الآن، وشدد كذلك على استحالة خوض الزمالك 5 مباريات قبل كأس الأمم الأفريقية، وإن تم الإصرار على ذلك لترضية المنافس -على حد قوله- فسينسحب من المسابقة.

وعلى المستوى الكروى، يبدأ الفريق فى الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها يوم الخميس المقبل، والمؤجلة من بطولة الدورى العام، ويأمل الفريق الأبيض فى مواصلة الانتصارات لانتزاع الصدارة حيث يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة بعد خوض 28 مباراة فقط، فى حين يحتل الأهلى الصدراة برصيد 75 نقطة بعد لعب 32 مباراة وخلفه بيراميدز برصيد 69 نقطة وخاض 33 مباراة، ويتبقى للزمالك 5 مباريات بما فيها مواجهة الأهلى فى الجولة الأخيرة من المسابقة، وطلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق من لاعبيه التركيز فى الدورى العام من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير البيضاء.

على جانب آخر، تلقى طارق حامد لاعب وسط الفريق عرضاً مغرياً من أحد أندية القمة فى السعودية، وذلك للانتقال إليه بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وينوى النادى الأبيض تأجيل مناقشة العرض إلى ما بعد انتهاء مباريات الدورى وأيضاً كأس الأمم الأفريقية.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أنه يريد خوض التجربة من أجل تأمين مستقبله، خاصة أن المقابل المالى للعرض كبير جداً، ولا يمانع فى الخروج على سبيل الإعارة، بعد تجديد عقده الموسم الماضى، وأن تركيزه حالياً مع الفريق من أجل التتويج بالبطولات وإسعاد الجماهير، حتى يخرج بشكل مشرف.