60 دقيقة| الزمالك يواصل التقدم بهدف نظيف وتراجع كبير في آداء نهضة البركان

مرت 60 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة، التي تجمع حاليًا فريقي الزمالك ونهضة البركان في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والمُقام فعالياته حاليًا على ملعب برج العرب، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء حاليًا إلى تقدم الزمالك بهدف نظيف.

الزمالك الأخطر أمام نهضة البركان

ونجح لاعبو الزمالك في السيطرة على وسط الميدان منذ بداية الشوط الثاني، وذلك وسط تراجع كبير وتكتل دفاعي من جانب لاعبي نهضة البركان إلى حدود منتصف ملعبهم.

وفي الدقيقة 46، كاد أن ينفرد حميد أحداد بمرمى الفريق المغربي، لكن حارس نهضة البركان تمكن من إبعاد الكرة في آخر اللحظات، ليصطدم الثنائي ببعضهما البعض ويسقطا أرضًا.

وفي الدقيقة 48، سدد إبراهيم حسن تصويبة صاروخية، من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة 50، سدد المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك كرة قوية من على حدود منطقة جزاء نهضة البركان مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 52، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك، بعد اصطدام الكرة بيد أحد لاعبي الفريق المغربي، ليسددها محمود علاء في المرمى محرزًا بذلك أول أهداف الفريق الأبيض

وجاء تشكيل الزمالك، لمواجهة بطل المغرب:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني.

في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – يوسف أوباما.

في خط الهجوم: حميد أحداد.

وجاء على دكة البدلاء كلًا من: عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز.

ويسعى العملاق الأبيض اليوم لحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، لكن "قائمة الإصابات" الطويلة بمثابة تحدٍ كبير هذه الليلة.

ويتسلح الزمالك خلال مباراة نهضة بركان اليوم بعدم الخسارة نهائيًا على أرضه طوال بطولة الكونفدرالية.

في المقابل جاء تشكيل نهضة البركان كالتالي:

حراسة المرمى: المحمدي.

محمد عزيز - لمقدم - دايو - النمساوي.

الهلالي - الكاس - ويدار - الناي.

لعشير - لابا كودجو.

ويسعى النادي الأبيض للثأر من نظيره المغربي، وذلك بعد انتصار نهضة البركان القاتل على الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدف نظيف سجله لابا كودجو في الدقيقة 94 من زمن اللقاء، والذي ُأقيم الإسبوع الماضي على الملعب البلدي بالبركان.