3 سيناريوهات أمام الجبلاية للخروج من أزمة مؤجلات الموسم المحلي

يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى برئاسة هانى أبوريدة اجتماعاً مهماً اليوم الاثنين، لمناقشة ملف مسابقة الدورى الممتاز، وتحديد موعد الانتهاء منها، إضافة إلى الوقوف على موعد اللقاءات المؤجلة للعديد من الفرق وأبرزهم نادى الزمالك والذى كان يرتبط بالمشاركة فى نهائى الكونفيدرالية الأفريقية.

سيناريوهان أمام الجبلاية

وكان العديد من أندية مسابقة الدورى الممتاز، قد تمسكت بخوض الجولة الـ34 من مسابقة الدورى الممتاز فى توقيت واحد إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، فى ظل اشتعال المنافسة سواء فى القمة أو القاع بعدم تحديد ملامح الفريق الذى سيحصد مسابقة الدورى الممتاز أو الفريق الثالث الذى يهبط للدرجة الأدنى بجوار النجوم والداخلية.

وهناك أكثر من سيناريو ستتم مناقشته بمجلس الجبلاية للخروج من الأزمة، أبرزها تأجيل الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، حيث تقام البطولة على 6 استادات.

والسيناريو الثانى يتمثل فى إقناع المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب المصرى، بتأخير انضمام لاعبى الأهلى والزمالك عن موعد المعسكر المحدد، لحين الانتهاء من اللقاءات المؤجلة للفريقين، وحسم مسابقة الدورى قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويتضمن السيناريو الثالث تنفيذ الجدول الذى تم وضعه مسبقاً من جانب لجنة المسابقات، مع تطبيق لائحة الانسحاب على أى فريق لا يلتزم بمواعيد مبارياته التى تم إخطاره بها وخصم ثلاث نقاط من رصيده.

وكانت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو، حيث تخوض منافساتها على استاد القاهرة الدولي، حيث وقع في المجموعة الأولى باعتباره البلد المنظم لها.