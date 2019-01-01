عاجل| طارق حامد يشكو الإجهاد العضلي وينزف الدماء في الملعب

اشتكى طارق حامد، لاعب نادي الزمالك من الإجهاد العضلي، حيث تعرض اللاعب، لنزيف من الدماء، وخرج لأجل تلقي العلاج، ومن ثم العودة للملعب مرة أخرى.

ويشهد ستاد برج العرب تواجد أكثر من 50 ألف مشحع للقلعة البيضاء، خاصة بعدما سمح الأمن للجميع بدخول المدرجات من أجل مؤازرة الزمالك أمام نهضة بركان، خاصة بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد عن طريق لابا كودجو، حيث يحتاج الأبيض للفوز بأكثر من هدفين من أجل حسم اللقب الغالي لصالحه.

طارق حامد ينزف الدماء

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، من خلال الفوز بهدفين دون رد لحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، لكن "قائمة الإصابات" الطويلة بمثابة تحدٍ كبير هذه الليلة.

ويتسلح الزمالك خلال مباراة نهضة بركان اليوم بعدم الخسارة نهائيًا على أرضه طوال بطولة الكونفدرالية.

ويتسلح أصحاب الرداء الأبيض بـ60 ألف مشجع، من المنتظر أن يتواجدوا بملعب برج العرب لتدعيم الفريق الأبيض لحصد اللقب واستعادة التربع على العرش الأفريقي، في حين حذر جروس خط الدفاع من الهجمات المرتدة للفريق المغربي خوفاً من تلقي هدف ينهي آمال الفريق الأبيض في حصد اللقب.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى.

في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – ابراهيم حسن – يوسف اوباما.

في خط الهجوم: حميد أحداد.

فيما جاء تشكيل نهضة بركان على النحو التالي:

حراسة المرمى: المحمدي.

محمد عزيز - لمقدم - دايو - النمساوي.

الهلالي - الكاس - ويدار - الناجي.

لعشير - لابا كودجو.