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جروس: مبسوط بنجاحي في تحقيق بطولة أفريقية مع الزمالك

عاجل| رئيس الزمالك يعلن رحيل جروس

02:12 ص | الإثنين 27 مايو 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل| رئيس الزمالك يعلن رحيل جروس

جروس

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أعلن رئيس نادي الزمالك عن رحيل السويسري كريستيان جروس بشكل رسمي عقب التتويج بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة "تايم سبورت" : جروس لن يستمر مع الفريق، لو جروس اشتمر هيجيلي ضغط وسكر وجلطة، وهناك جلسة غدًا لمجلس إدارة النادي من أجل الحديث عن أمور عديدة.

وشهد اللقاء شد وجذب بين الفريقين، حيث كان يحتاج نهضة بركان للتعادل السلبي من أجل حصد اللقب بشكل رسمي، وشهد اللقاء أيضًا طرد مباشر لعمر النمساوي لاعب فريق نهضة بركان بعد تعمد ضرب محمود عبدالمنعم كهربا في وسط ملعب الفريق المغربي، ليلجأ الحكم لتقنية الفيديو ليشهر البطاقة الحمراء في وجه النمساوي.

وحسم الزمالك لقب الكونفدرالية بعد عناء كبير خلال مشوار البطولة، حيث تذيل مجموعته، ومن ثم عاد بقوة في ملحمة كبيرة للاعبي القلعة البيضاء وحقق اللقب لأول مرة في تاريخه، والمرة الثانية للأندية المصري، خاصة بعدما أحرز النادي الأهلي اللقب في 2014 على حساب سيو سبورت الإيفواري عن طريق رأسية عماد متعب، ونجح أحمد سيد زيزو في تسجيل أخر ركلة جزاء للقلعة البيضاء التي قادت الأبيض لنيل اللقب عن جدارة وإستحقاق.

وتوج الزمالك بالبطولة الأفريقية رقم 12، حيث حصد الأبيض دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات ، وكأس أفريقيا أبطال الكؤوس مرة واحدة، وكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة، بينما حصد أخيرًا بطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان بعد مباراة ماراثونية للأبيض وبركان.

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