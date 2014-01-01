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خاص بالفيديو| النقاز وعماد السيد لجماهير الزمالك: سنحصد الدوري إن شاء الله

05:06 ص | الإثنين 27 مايو 2019
كتب: محمد خيري
خاص بالفيديو| النقاز وعماد السيد لجماهير الزمالك: سنحصد الدوري إن شاء الله

حمدي النقاز

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أعرب عماد السيد حارس مرمى الزمالك عن سعادته بتحقيق أول بطولة أفريقية مع القلعة البيضاء، بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح 5-3.

وقال السيد في تصريحات خاصة للوطن سبورت : مليون مبروك للزملكاوية لقب الكونفدرالية، وإن شاء الله لقب الدوري قادم.

فيما أعرب التونسي حمدي النقاز عن سعادته البالغة بتحقيقه أول لقب أفريقي مع الأبيض قائلًا : سنحصد الدوري إن شاء الله.

وكان فريق نهضة البركان قد انتصر على الزمالك بهدف نظيف، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي جمع كلا الجانبين على الملعب البلدي بالبركان.

وشهد اللقاء شد وجذب بين الفريقين، حيث كان يحتاج نهضة بركان للتعادل السلبي من أجل حصد اللقب بشكل رسمي، وشهد اللقاء أيضًا طرد مباشر لعمر النمساوي لاعب فريق نهضة بركان بعد تعمد ضرب محمود عبدالمنعم كهربا في وسط ملعب الفريق المغربي، ليلجأ الحكم لتقنية الفيديو ليشهر البطاقة الحمراء في وجه النمساوي.

وحسم الزمالك لقب الكونفدرالية بعد عناء كبير خلال مشوار البطولة، حيث تذيل مجموعته، ومن ثم عاد بقوة في ملحمة كبيرة للاعبي القلعة البيضاء وحقق اللقب لأول مرة في تاريخه، والمرة الثانية للأندية المصري، خاصة بعدما أحرز النادي الأهلي اللقب في 2014 على حساب سيو سبورت الإيفواري عن طريق رأسية عماد متعب، ونجح أحمد سيد زيزو في تسجيل أخر ركلة جزاء للقلعة البيضاء التي قادت الأبيض لنيل اللقب عن جدارة وإستحقاق.

وتوج الزمالك بالبطولة الأفريقية رقم 12، حيث حصد الأبيض دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات، وكأس أفريقيا أبطال الكؤوس مرة واحدة، وكأس الأفرو آسيوية مرتين، بينما حصد أخيرًا بطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان بعد مباراة ماراثونية للأبيض وبركان.

 

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