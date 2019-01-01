عاجل| جماهير الزمالك تستقبل حافلة الفريق بعد وصولها إلى مقر النادي

جماهير الزمالك تستقبل حافلة الفريق بعد وصولها إلى مقر النادي

وصلت منذ قليل حافلة نادي الزمالك إلى مقر النادي بميت عقبة، عقب تحقيق بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي.

وحرص المئات من مشجعي الزمالك على استقبال حافلة الفريق، التي وصلت من برج العرب بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

وانتهت مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله محمود علاء من ركلة جزاء، بعد لجوء الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما إلى تقنية الفيديو.

وبعد نهاية المباراة بنفس نتيجة لقاء الذهاب، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها الزمالك لصالحه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وعقب التتويج بكأس البطولة، توجهت الحافلة التي تقل اللاعبين والجهاز الفني، إلى مقر النادي في منطقة ميت عقبة، للاحتفال باللقب مع الجمهور.

وحرصت قوات الأمن على تأمين حافلة الفريق طوال الطريق من ملعب برج العرب إلى مقر النادي، وعقب وصولها إلى هناك دخلت الحافلة وتم إغلاق الأبواب.

وبدأت جماهير فريق الزمالك في الانصراف من محيط النادي، عقب الاحتفال بتحقيق فريقها أول لقب أفريقي بعد غياب دام 17 عاما عن منصات التتويج القاري.

زوجة مهاجم الزمالك تهنيء الجمهور باللقب

قامت زوجة المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول بنادي الزمالك، بتوجيه التهنئة للنادي وجماهيره، عقب تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح 5-3.

وصرحت زوجة "أحداد" لـ"الوطن سبورت" عقب نهاية اللقاء: "هاردلك لفريق بركان، ومبروك للزمالك، مبروك لزوجي حميد ولخالد بوطيب، وتدوم المغرب".