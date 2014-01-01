طبيب الزمالك يوضح إصابة طارق حامد: جرح سطحي ولن يغيب

حرص محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاطمئنان على طارق حامد، لاعب وسط الفريق، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أنه اطمئن على حالة طارق حامد، مؤكدا أن تكرار النزيف أقلقهم وتبين من الفحص أن الجرح أسفل ظهره لم يكن غائرا.

وأشار إلى أن طارق حامد سيكون جاهزًا للمواجهات المقبلة التي سيخوضها الفريق، ولن يغيب عن أي لقاء.

في سياق أخر، توجه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، برسالة خاصة إلى طارق حامد، بعد الاطمئنان على حالته: "لقد كنت محاربا في أرض الملعب، أهنئك على مستواك المميز والأداء القتالي خلال المباراة".

أيمن عبد العزيز سعيد ببتويج الزمالك الأفريقي

وأبدى أيمن عبد العزيز، مدرب نادي الزمالك، سعادته بتتويج فريقه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي، خلال المباراة، التي أقيمت بينهما على استاد الجيش ببرج العرب.

ووجه عبد العزيز شكره للجماهير ومجلس الإدارة واللاعبين، بعدما حققوا البطولة الأفريقية الغائبة عن النادي منذ فترة طويلة.

واستطرد: "تعبنا كثيرًا، سواءً لاعبين أو جهاز فني، وبطولة الكونفدرالية ستكون دافعًا كبيرًا من أجل التتويج بمسابقة الدوري المحلي".

ونجح نادي الزمالك في فك عقدة الأندية ومنتخب مصر في النهائيات الأفريقية أخر 5 سنوات، بعدما حسم الفريق الأبيض لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

ولم يتمكن منتخب مصر وناديا الأهلي والزمالك من تحقيق أي لقب قاري، منذ 2014، عندما حسم المارد الأحمر لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيوي سبور الإيفواري، لتخسر مصر بعدها 5 نهائيات.

ونجح الزمالك في كسر نحس الفرق المصرية بالنهائيات الأفريقية، بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، عقب تبادل الفريقين الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0، ليتمكن الزمالك من تحقيق اللقب بعد التفوق في ركلات الترجيح.