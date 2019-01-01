الجبلاية يستقر على خريطة مباريات الزمالك بالدوري: 3 منها قبل أمم أفريقيا

استقر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، برئاسة هاني أبوريدة، على السيناريو الأخير لمواعيد مباريات الدوري الممتاز الخاصة بنادي الزمالك، والتي يبلغ عددها 5 مباريات.

وعلمت "الوطن سبورت"، أن اتحاد الكرة يسعى لأن يخوض الزمالك 3 مواجهات قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام كل من الإنتاج الحربي والجونة وحرس الحدود، على أن تؤجل مباراتي الإسماعيلي والأهلي، لما بعد البطولة.

ويسعى مجلس الجبلاية، لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على أن يؤجل للأهلي لقاءين أيضا أمام المقاولون والزمالك، خصوصًا في ظل اشتعال المنافسة على حصد لقب مسابقة الدوري الممتاز.

اجتماع الجبلاية يحسم مصير الدوري

ويعقد مجلس الجبلاية اجتماعًا ينطلق بعد قليل، يُعلن من خلاله القرارات الرسمية الخاصة بإنهاء مسابقة الدوري بالنسبة للأهلي والزمالك بعد أمم أفريقيا، على أن يتم الانتهاء من باقي المباريات قبل انطلاق البطولة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، إذ تقام البطولة على 6 استادات هي القاهرة والسلام والدفاع الجوي والإسماعيلي والسويس والإسكندرية.

وكان الأهلي قد أصدر بياناً أعلن فيه 5 بنود، هي عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية وحفظ حقه المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه والقيام بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد، تفاديًا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم.

وجاء بالبند الثاني عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ 34للدوري قياسٍا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجله في السابق، وثالثا الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.

بينما جاء في البند الرابع عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري، طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لأستكمال المسابقتين هذا الموسم، وجاء في البند الخماس مطالبة اتحاد الكرة بالأعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقيه في بطولتي الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والأعداد للموسم الجديد.