الزمالك يطالب بتأجيل مباراة الإنتاج الحربي تحقيقا لمبدأ التكافؤ مع الأهلي

أصدر مجلس إدارة الزمالك، بيانا رسميا اليوم، أكد من خلاله احترامه الكامل لجدول المسابقة، المرسل للنادي، من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم، مطالباً في الوقت نفسه بتأجيل مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي.

وأضاف البيان، أن تأجيل أي مباراة للنادي الأهلي كانت مثبتة في جدول المسابقة، يتطلب معها تأجيل لمباراة أخرى للزمالك، ترسيخا لمبدأ المعاملة بالمثل والمساواة، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة.

الزمالك يطالب باحترام جدول الدوري

وأوضح البيان، بأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب إلى ما بعد كأس الأمم الأفريقية، فإن الزمالك يطلب بتأجيل مواجهته أمام الإنتاج الحربي، في إطار المساواة وتطبيق العدالة.

وأشار البيان إلى أنه يجب على جميع اندية الدوري احترام الجدول المرسل من لجنة المسابقات لجميع الأندية، خصوصا وأن الموسم الكروي الحالي استثنائي، وعلى الأبواب بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

مكافأة الفوز بالكونفدرالية.. 150 ألف جنيه لكل لاعب في الزمالك

في ذات سياق متصل، وافق رئيس نادي الزمالك، على صرف 150 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب في الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، في إياب النهائي أمس.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن بعد المباراة، أنه تقرر صرف مكافأت خاصة وفورية للاعبين والجهاز الفني بخلاف المنصوص عليها في اللائحة، بعد تخطي عقبة نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتتويج باللقب.

وأعرب محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، أمس، بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد التعادل في مجموع لقائي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

وأكد لاعب الزمالك، أن الفوز بلقب الكونفدرالية أسعد لحظة في حياته، وكان واثقا في الفوز، وإسعاد ملايين الزملكاوية، مهديا اللقب الأفريقي لرئيس النادي وجماهيره الوفية.

ونجح نادي الزمالك في فك عقدة الأندية ومنتخب مصر في النهائيات الأفريقية أخر 5 سنوات، بعدما حسم الفريق الأبيض لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

ولم يتمكن منتخب مصر وناديا الأهلي والزمالك من تحقيق أي لقب قاري، منذ 2014، عندما حسم المارد الأحمر لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيوي سبور الإيفواري، لتخسر مصر بعدها 5 نهائيات.

ونجح الزمالك في كسر نحس الفرق المصرية بالنهائيات الأفريقية، بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، عقب تبادل الفريقين الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0، ليتمكن الزمالك من تحقيق اللقب بعد التفوق في ركلات الترجيح.

أضاف نادي الزمالك، بطولة قارية جديدة إلى رصيده في لعبة كرة القدم، ليصل بعددها الإجمالي إلى الرقم 12، عقب تتويجه بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، أمس.

ونجح الفريق الأبيض في التفوق على نظيره المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، عقب تبادل الانتصار بين الفريقين بنتيجة 1-0 في دوري ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية.