عاجل| اتحاد الكرة يعلن استعداده لإنهاء الدوري قبل أمم أفريقيا بدون الدوليين

تحدث أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة عن موعد استكمال الدوري، والمقترح الخاص بإنهاء المسابقة قبل كأس الأمم الأفريقية.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية بمقر اتحاد الكرة: "اتحاد الكرة على استعداد لاستكمال الدوري قبل أمم أفريقيا بشرط استغناء الاندية عن لاعبيها الدوليين لمنتخب مصر والمحترفين لمنتخباتهم".

وتابع: "في حالة عدم موافقة الاندية ستعلن لجنة المسابقات قرار استكمال الدوري بعد البطولة غدا".

وتابع: "لجنة المسابقات ستعلن التصور الجديد للدوري للجنة المسابقات غدا"

وواصل: "من بداية الموسم عقدنا اجتماع حضروا جميع مندوبي الأندية باستثناء وادي دجلة واكدنا خلاله صعوبة هذا الموسم، ووقتها البطولة الأفريقية كان مقررا اقامتها في الكاميرون ورغم ذلك اكدنا صعوبة الموسم".

مقترح جديد لإنهاء الدوري قبل أمم أفريقيا

وكان الإتحاد المصرى لكرة القدم، قد أصدر بيانا رسميا أكد فيه، على أولوية المنتخب الوطني في قائمة اهتماماته قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل ، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية ، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع، كما أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخب الوطني تجميع لاعبيه قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية .

وأكد اتحاد الكرة في بيانه أن الظرف الذي تعيشه مسابقة الدوري الممتاز حاليا ليس وليد لحظة وإنما أمر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة ، وهو ما عبر عنه السيد رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء الأندية المشاركة في الدوري وفي مقدمتهم رئيس نادي الزمالك والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، حيث رفض الجميع خلال الاجتماع إقامة مسابقة الدوري من مجموعتين، في ضوء الصعوبات التي تعترض المسابقة من إقامة دورتين من البطولات الأفريقية في موسم واحد إضافة إلى البطولة العربية ، إلا أن الأندية فضلت إمتداد المسابقة إلى شهر أغسطس عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو ما دعا الاتحاد إلى السماح بزيادة قوائم الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح باب الاستبدال أمامها في الانتقالات الشتوية للوفاء بالتزاماتها خلال الموسم الطويل.

وعلى ذلك فقد استعرض مجلس إدارة الاتحاد المصري في اجتماعه اليوم التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات ، وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطني بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية.