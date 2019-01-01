أفراح زملكاوية فى حب الكونفيدرالية

ما زالت أصداء فرحة جماهير الزمالك بالفوز بالكونفيدرالية الأفريقية مستمرة، حيث عاش عشاق الفانلة البيضاء ليلة جميلة ابتهاجاً بتحقيق فريقهم بطولة غالية بعد التغلب على نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفيدرالية بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بهدف نظيف سجله محمود علاء، وهى نفس نتيجة لقاء الذهاب، ليأتى تفوق أبناء ميت عقبة بركلات الترجيح بنتيجة 5/٣، والفوز باللقب ومعه ما يقرب من 20 مليون جنيه مصرى جائزة البطولة.

النادى يحتفل بعودة الألقاب الأفريقية.. اللاعبون يرقصون على أنغام المهرجانات

وشهد مقر النادى توافد أعداد كبيرة من الجماهير للاحتفال بعودة الألقاب الأفريقية الغائبة منذ 18 عاماً وتحديداً منذ التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام ٢٠٠٢ على حساب الرجاء المغربى بهدف دون رد، وقام عشاق الأبيض واللاعبون بالاحتفال فى الشوارع المحيطة بالنادى بزفة بلدى وعلى أغانى الـ«دى جى» فيما أطلقت السيارات الأبواق ورددوا أغانى الزمالك «الفانلة البيضا بخطين حمر.. أنا هفضل أحبها طول العمر» والعديد من الأغانى الأخرى.

وقبل الاحتفالية الجماهيرية، شهدت غرفة خلع ملابس الفريق بعد المباراة احتفالية من نوع خاص من اللاعبين والجهاز الفنى للفريق، حيث تحولت الغرفة لمسرح مهرجانات شعبية بعدما قام «جنش» ومعه عمال غرف الملابس بتشغيل أغانى المهرجانات على موبايلاتهم الخاصة ودخل الجميع، لاعبون وجهاز ومسئولون، فى وصلة رقص امتدت لأكثر من ساعة، وحمل اللاعبون الثنائى «جنش» وأيمن حفنى على الأعناق وطافوا بهما الغرفة ومعهما أحمد سيد زيزو.

الجماهير تطوف الشوارع والميادين وتغنى «الفانلة البيضا بخطين حمر أنا هفضل أحبها طول العمر»

وتم الاتفاق على وجود الفريق بالكامل بمقر النادى فى أول تدريب بعد الراحة للاحتفال بالكأس والتقاط الصور التذكارية، ويجهز المجلس احتفالية كبرى خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بمجرد تحديد موعدها بشكل نهائى. من جانبه، وجه رئيس النادى شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تهنئة القلعة البيضاء والجماهير المصرية على التتويج بلقب الكونفيدرالية، كما شكر اللاعبين على أدائهم الرجولى، مؤكداً أن فوز الأبيض بمثابة رسالة قوية لجميع المتربصين بالقلعة البيضاء، وقال: «حققنا العديد من المكاسب»، وأعلن رئيس الزمالك رصد مكافآت خاصة للاعبين والجهاز الفنى بخلاف ما تنص عليه اللائحة، مطالباً إياهم بتحقيق لقبى الدورى والكأس.

وأكد رئيس الزمالك أن «جروس» ظهر وكأنه لا يريد الفوز بالمباراة، ما دفعه للوجود فى غرف خلع الملابس بين شوطى المباراة، والحديث مع اللاعبين لاستعادة الثقة فى أنفسهم، وأنه طالبهم بعدم التركيز مع المدير الفنى لأن عقده انتهى مع الفريق، مشدداً على أنه ملتزم بجدول الدورى وسيخوض مباراتين قبل بطولة أمم أفريقيا المقبلة. ورغم أجواء الاحتفالات، يواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل، والمؤجلة ضمن مباريات الدورى العام، ويدرس المدير الفنى إراحة بعض اللاعبين وفى مقدمتهم يوسف أوباما الذى طلب فترة راحة لشعوره بالإجهاد وهو ما أثر على مستواه فى الفترة الأخيرة، وأيضاً عبدالله جمعة، الذى شارك فى مواجهة الفريق المغربى وهو يعانى من إصابة بسيطة فى القدم، كما سيغيب عن اللقاء طارق حامد، الذى يعانى من الإرهاق بسبب ضغط المباريات، علاوة على إصابته فى المباراة الماضية أمام نهضة بركان، والإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الأبيض الأخيرة بالدورى أمام الداخلية.