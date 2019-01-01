عاجل| رامون دياز يعلن رحيله عن تدريب بيراميدز

أعلن الأرجنتيني، رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، استقالته من تدريب الفريق، كما وجه الشكر للاعبي الفريق وتركي آل الشيخ، مالك النادي.

ونشر المدرب الأرجنتيني، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وقال خلالها: "أود أن أشكر صديقي تركي أل الشيخ على هذه الفرصة في تدريب بيراميدز، واللاعبين الذين بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق الأهداف بما في ذلك الفوز على الأهلي والزمالك، سعيد بأنني استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم، تحياتي للجميع".

تصريحات رامون دياز قبل رحيله من بيراميدز بأيام

شدد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، على أن فريقه استحق الفوز على نجوم أف سي في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، موضحا أن فريقه سيطر على المباراة وسجل هدفين مبكرين مما كان له دور في حسم اللقاء.

وأكد في المؤتمر الصحفي لمباراة النجوم، أن بيراميدز أهدر عدة فرص بعد الهدفين وقدم مباراة قوية في مجملها.

وأضاف المدير الفني أنه يفتخر بانضمام خمسة لاعبين من بيراميدز لصفوف المنتخب، موضحا أنه كان لابد من انضمام علي جبر للمنتخب في ظل خبرته ولعبه من قبل لصفوف الفراعنة.

وشدد المدرب الأرجنتيني أن طموح بيراميدز هو الفوز في المباراة المقبلة أمام الحدود كما أن الفريق يحتاح لبعض الوقت وتدعيم صفوفه وسيكون أفضل في الموسم المقبل وينافس بقوة على كل البطولات.

وأشار على أنه تولى المهمة في منتصف الموسم وظهر الفريق بصورة جيدة وفاز على الأهلي والزمالك.

وأوضح أن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي ولا مجال للحديث عن هذا الامر.