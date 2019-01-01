"المنتخب" يفوز بـ"كأس شادي" في دورة "الوطن" الرمضانية

انتهت أمس فعاليات الدورة الرمضانية التي نظمتها جريدة "الوطن" على ملاعب استاد القاهرة الدولي، التي حملت اسم الزميل الراحل "شادي"، وضمت 4 مجموعات، فاز بها في النهاية فريق "المنتخب" بعد تغلبه على فريق "شادي" بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.

مباراة للأطفال من أبناء العاملين وأخرى نسائية للصحفيات

شهد اليوم الختامي للدورة، تنظيم مباراة كرة قدم للأطفال من أبناء العاملين بالمؤسسة من سن 7 سنوات حتى 15 سنة، كما تم تنظيم مباراة كرة قدم نسائية للصحفيات، على غرار المباراة التى تم تنظيمها العام الماضى وشاركت فيها صحفيات الجريدة.

كما حسم فريق "كلبش" التابع لقسم الحوادث المركز الثالث على حساب فريق "زلزال" المنتمي لقسم الرياضة بالجريدة، بعد مباراة مثيرة للغاية، انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، وشهدت المباراة تسجيل إيهاب الخطيب مدير تحرير الرياضة بالجريدة هدفا بـ"الكعب"، وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ونجح فريق "كلبش" في حسم الفوز بعدما سجل سامي عبد الراضي مدير تحرير الحوادث الركلة الأخيرة وساهم في فوز فريقه بالمركز الثالث.

يذكر أن "الوطن" تحرص على تنظيم الدورة الرمضانية كل عام لدعم حالة الترابط والمودة بين العاملين فى المؤسسة، وحملت هذا العام اسم الزميل المرحوم شادي أحمد، الصحفي بقسم الاقتصاد، الذي وافته المنية في شهر يناير الماضي، وسبق أن شارك في الفوز بكأس الدورة الرمضانية العام الماضي.