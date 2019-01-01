عاجل| وفاة والد نجم الأهلي

توفى ظهر اليوم الثلاثاء والد ناصر ماهر، لاعب الأهلي.

وأكد أسامة جلال، لاعب فريق مصر المقاصة، وصديق ناصر ماهر على وفاة والد لاعب الأهلي بعد أن كتب على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "البقاء لله والد ناصر ماهر.. ان لله وان اليه راجعون".

الأهلي والزمالك يرفضان التعاقد مع رامون دياز بعد الرحيل عن بيراميدز

وحسم ناديا الأهلي والزمالك، موقفهما من التعاقد مع رامون دياز، الذي أنهى مسيرته مع نادي بيراميدز، قبل أيام قليلة من انتهاء الموسم بالدوري الممتاز بشكل رسمي.

وأشارت تقارير صحفية عربية، إلى أن رامون دياز كان قريبًا من تولي المهمة الفنية للأهلي، خلفاً لمارتين لاسارتي، مع بداية الموسم الجديد، ولكن بعض الخلافات تطرقت إلى الاتفاقات المادية والطاقم المعاون للمدرب حالت دون ذلك.

وذكرت التقارير، أن مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب، لن تنوي الدخول في مفاوضات مع دياز مرة أخرى، نظراً إلى أن جماهير القلعة الحمراء لم تتقبل فكرة التعاقد مع مدرب تربطه علاقة وطيدة بأشخاص لديهم أزمات مع النادي الأهلي، في إشارة إلى مجلس إدارة بيراميدز.

ويبحث النادي الأهلي، عن مدرب أجنبي لخلافة لاسارتي، لديه خبرات في القارة الأفريقية، حتى لا تتكرر كارثة خروج المارد الأحمر من دوري أبطال أوروبا بسبب قلة الخبرة، وبعد ابتعاد دياز سيكون ديسابر المدير الفني لأوغندا الأقرب لتولي المهمة، حسب ما ذكرت بعض التقارير.

وفي المقابل، رفضت إدارة الزمالك أيضاً التعاقد مع رامون دياز لخلافة كريستيان جروس، لأسباب مادية، حيث أن المقابل المادي الذي سيتكبده المدرب لتدريبه الفريق الأبيض، سيكون أكبر من قدرات النادي المالية، إذ أن الأبيض يبحث عن بديلاً لجروس رغم التتويج بالكونفدرالية واقترابه من لقب الدوري.

وأعلن الأرجنتيني، رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، استقالته من تدريب الفريق، كما وجه الشكر للاعبي الفريق وتركي آل الشيخ، مالك النادي.

ونشر المدرب الأرجنتيني، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وقال خلالها: "أود أن أشكر صديقي تركي أل الشيخ على هذه الفرصة في تدريب بيراميدز، واللاعبين الذين بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق الأهداف بما في ذلك الفوز على الأهلي والزمالك، سعيد بأنني استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم، تحياتي للجميع".