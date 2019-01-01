رسميًا| جهاد جريشة يغيب عن أمم أفريقيا بسبب عقوبة الاتحاد الأفريقي

تأكد بشكل رسمي غياب الحكم المصري جهاد جريشة عن أمم أفريقيا بمصر 2019، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي إيقافه 6 أشهر، بسبب سوء أدائه خلال مباراة الترجي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قرار الكاف ضد جريشه بسبب سوء الأداء

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن عن عدد كبير لحكام العرب في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، حيث تواجد من الجزائر، مصطفى غوبرال حكمًا للساحة والمساعدين موكران جوراري وعبدالحق اتشيالي، ومن المغرب الثنائي ​رضوان جيد​ و​نور الدين الجعفري​ حكمين للساحة وعزجاو لاشين كحكم مساعد، ومن مصر ​جهاد جريشة​ و​محمود البنا​ وأمين عمر كحكام للساحة، بالإضافة الى حكمين راية هما تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال.

وكذلك اختار الكاف من تونس الحكمين ​يوسف السرايري​ وهيثم قيراط للساحة، بينما جاء يامن الملوشي وأنور هميلة كحكمين مساعدين، فيما يمثل عطية امساعد (حكم مساعد) دولة ليبيا الغائبة عن البطولة، وكذلك من السودان اختير محمد حسين كحكم ساحة والمساعدين وليد أحمد علي و​محمد إبراهيم​.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قام بارسال شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، والذي أدار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

وتضمن الخطاب، استناد الجانب المغربي على واقعتين أثناء المباراة، الأولى كانت ركلة الجزاء الواضحة - على حد وصفهم - والثانية إلغاء هدف في الدقيقة 45 بداعي أن الكرة اصطدمت في يد مهاجم الوداد.

وهاجم سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي، الحكم المصري جهاد جريشة، وقال: "جريشة كانت لديه نية واحضة لظلم الوداد في مباراة الترجي، ولا يهمني أنه رأى كرة ركلة الجزاء من جميع الجهات، ولكن النية كانت واضحة لخسارة الوداد المباراة، إن كان أحمد أحمد يرضى على نفسه أن يقبل بهذه المهزلة فهذا أمر يهمه، ولكن الوداد لن يقبل بتوقيف الحكم جريشة أوغيره نريد هدفنا الذي لم يحتسبه".