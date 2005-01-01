بالفيديو| الإعلان عن الكرة الرسمية لكأس أمم أفريقيا

أعلنت شركة أمبرو، العالمية عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها منافسات كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» فيديو للكرة والتي صممت بنفس ألوان التميمة.

وتستضيف مصر للمرة الخامسة في تاريخها بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد استضافتها أربع مرات في وقت لاحق كان آخرها في 2006.

وحددت اللجنة المنظمة ستة ملاعب بعد الفوز بحقوق التنظيم خاصةً وأن عدد المشاركين في البطولة ارتفع من 16 إلى 24 فريق للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء.

وتم اختيار ستة ملاعب في خمس مدن مصرية مختلفة لاستضافة ما يقرب من 51 مباراة، ويستضيف كل ملعب أربع مباريات كحد أدنى، مع جدولة مباريات الأدوار الإقصائية في وقت لاحق بمجرد إجراء قرعة المجموعات.

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019، أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة متوازنة نسبيا مع منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

وجاءت أقوى مجموعات، والتي يمكن أن يطلق عليها «مجموعة الموت»، الرابعة والتي ضمت المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

أما المجموعة الثانية في استاد الإسكندرية تضم نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي، والثالثة استاد الدفاع الجوي تضم السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا، الخامسة استاد السويس تضم تونس، مالي، موريتانيا، أنجولا، السادسة استاد الإسماعيلية تضم الكاميرون، وغانا وبنين، وغنيا.