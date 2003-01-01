بث مباشر لحظة بلحظة.. أرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي

يقدم "الوطن سبورت" بث مباشر للمباراة المرتقبة بين فريقي أرسنال وتشيلسي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والمقامة على ملعب باكو الأولمبي، مساء اليوم، الأربعاء، بأذربيجان.

تشكيلة تشيلسي أمام أرسنال

وأعلن ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي عن تشكيل فريقه في مواجهة أرسنال بنهائي الدوري الأوروبي "اليورباليج"، على ملعب مدينة "باكو" عاصمة أذريبجان، وهو على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: أزبليكويتا، كريستينسين، دافيد لويز، إيمرسون.

الوسط: كانتي، جورجينهو، كوفاسيتش.

الهجوم: بيدرو، هازارد، جيرود.

ويتواجد على دكة البدلاء: كاباليرو، كيومينج، كاهيل، زاباكوستا، أمبادو، ألونسو، ماكيشران، جالاجير، باركلي، ويليان، هيجواين.

النني بديلًا رفقة أرسنال أمام تشيلسي

فيما جاء تشيكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: سوكراتيس، كوتشيلنى، مونريال

خط الوسط: كولاسيناك، تشاكا، توريرا، نيلس

خط الهجوم: أوباميانج، لاكازيت، مسعود أوزيل.

وشهد التشكيل جلوس الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء.

يُذكر أن فريقي أرسنال وتشيلسي التقيا وجها لوجه عدة مرات سواء على المستوى المحلي أو القاري، وحقق المدفعجية الانتصار في 77 مباراة، مقابل 63 فوز لفريق البلوز، وحسم التعادل 57 لقاء أخر.

وسيكون نهائي الدوري الأوروبي الليلة، بين تشيلسي وأرسنال، هو النهائي الأول على المستوى الأوروبي بين الفريقين، والنهائي السابع الذي يجمع بينهما في كل المسابقات، إذ تواجها من قبل في نهائي كأس الدرع الخيرية 3 مرات، ومرة في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ومرتين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي المواجهات الأوروبية، لعب الفريقان من قبل مباراتين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2003-2004، انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي، ونجح البلوز في تحقيق الفوز إيابا بنتيجة 2-1 في ستاد "هايبري" الملعب القديم للمدفعجية.

تبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان الخمس دقائق الأولى من تلك المواجهة دون أي هجمة خطيرة على مرمى الجانبين.

في الدقيقة 14، تعرض أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي للعرقلة من الجانب الأيسر بوسط ملعب أرسنال عن طريق مدافع الجانرز سوكراتيس، ليحتسب حكم اللقاء ركلة حرة غير مباشرة للبلوز.

في الدقيقة 18، تعرض المهاجم الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب أرسنال للعرقلة داخل منطقة جزاء تشيلسي من جانب الحارس الدولي الإسباني كيبا أريزابالاجا، لكن حكم اللقاء احتسب ركلة مرمى، وأمر باستئناف اللعب دون احتساب ركلة جزاء وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي أرسنال، والذين طالبوا حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء.

مرور 25 دقيقة حتى الآن من زمن اللقاء، ولاعبي أرسنال يمتلكون الأفضلية في وسط الملعب على حساب تشيلسي.

في الدقيقة 26 استلم المهاجم الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو عرضية رائعة من الجانب الأيمن، لكن سوكراتيس أخرج الكرة من أمامه إلى ركنية في آخر اللحظات قبل أن يسددها اللاعب الفرنسي.

في الدقيقة 27 سدد لاعب الوسط الدولي الفرنسي تشاكا من خارج منطقة جزاء تشيلسي، لكن كرته اصطدمت بعارضة البلوز العلوية، وخرجت إلى ركلة مرمى.

لاعبي كلا الفريقين يتبادلون الهجمات لكن الخطورة الكبيرة هي من نصيب لاعبي أرسنال، ففي الدقيقة 32 سدد ظهير أيسر الجانرز سعيد كولاسيناك كرة قوية من داخل منطقة جزاء تشيلسي، واصطدمت بقدم أحد مدافعي البلوز لتعلو عارضة مرمى تشيلسي بسنتيمترات قليلة فقط وتخرج إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 34 اخترق ظهير أيسر تشيلسي إيمرسون كرة قوية كاد أن يحرز من خلالها هدف فريقه الأول، لكن بيتر تشيك حارس مرمى الجانرز تصدى لكرته ببراعة.

في الدقيقة 36 سدد سعيد كولاسيناك ظهير أيسر أرسنال كرة قوية من داخل منطقة جزاء تشيلسي، لكن حارس البلوز كيبا أريزابالاجا كان لها بالمرصاد وتصدى لها ببراعة كبيرة.

في الدقيقة 38 تعرض مهاجم أرسنال ألكسندر لاكازيت لتدخل عنيف من جانب إيمرسون لاعب البلوز، ليحتسب حكم اللقاء ركلة حرة غير مباشرة في وسط الميدان للجانرز.

في الدقيقة 39 كاد أن يفتتح أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي أول أهداف فريقه بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة جزاء الجانرز، لكن تألق حارس مرمى أرسنال الدولي التشيكي بيتر تشيك حال دون دخولها الشباك بعدما تصدى لها ببراعة ُيحسد عليها.

حكم اللقاء يطلق صافرته ُمعلنًا نهاية الشوط الأول من لقاء أرسنال وتشيلسي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بداية الشوط الثاني من مباراة أرسنال وتشيلسي.

في الدقيقة 48، تلقى المهاجم الدولي الفرنسي، أوليفيه جيرو لاعب تشيلسي تمريرة ساحرة داخل منطقة جزاء أرسنال، سددها بيمينه لتصطدم بقدم كولاسيناك وتخرج إلى ركينة.

وفي الدقيقة 49 نجح جيرو في تسجيل أول أهداف فريقه تشيلسي أمام أرسنال.

وصف الهداف: إيمرسون، ظهير أيسر تشيلسي أرسل عرضية إلى زميله بالفريق جيرو المتمركز داخل منطقة جزاء أرسنال ليسددها مباشرة برأسه في الشباك.

ونجح فريق تشيلسي في السيطرة على وسط الميدان خلال الخمس دقائق الأولى من الشوط الثاني.

في الدقيقة 60، نجح بيدرو، لاعب تشيلسي في تسجيل ثاني أهداف فريقه من تصويبة قوية داخل منطقة جزاء أرسنال من تمريرة رائعة لزميله بالفريق إيدين هازارد.