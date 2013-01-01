خطة شاملة على طاولة اجتماع الأهلي السبت للانسحاب من الدوري

كشف مصدر بالنادى الأهلى الخطوات التى ينوى مجلس إدارة النادى السير فيها بشأن أزمته مع اتحاد الكرة حول نهاية مسابقة الدورى، مشدداً على أن المجلس سيعتمد فى اجتماعه الطارئ المحدّد له السبت المقبل خطة شاملة للتعامل مع المشكلة، والإعلان عنها بما يحفظ حقوق النادى.

عضو بالمجلس: النادى التزم بكل شىء واتحاد الكرة تخلى عن دوره

وأوضح المصدر أن النادى أعد ملفاً كاملاً يحتوى ما تم ارتكابه من أخطاء ومخالفات صارخة من اتحاد الكرة فى تنظيم مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، ونسف مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف بين الأندية، دون أسباب واضحة، وسيتم تصعيد الملف لأعلى مستوى محلياً ودولياً بشكاوى رسمية السبت المقبل.

وفنّد عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، فضل عدم ذكر اسمه، سبب الشروع فى تقديم شكاوى دولية للاتحاد الدولى لكرة القدم بتأكيده أن اتحاد الكرة واصل تخبّطه فى التعامل مع أزمة مؤجلات مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما أعلن بشكل رسمى إمكانية استكمال مسابقة الدورى دون اللاعبين الدوليين، قبل أن يخرج فى أقل من ٢٤ ساعة ليعلن عدم وجود أى تغييرات فى جدول الدورى، ثم تأكيد باستكمال المباريات، دون وجود أى تعديلات.

وشدّد عضو مجلس الأهلى على أن الأزمة الكبرى تكمن فى تجاهل اتحاد الكرة التواصل مع الأندية، لمناقشة فكرة استكمال مسابقة الدورى دون الدوليين، رغم إعلانه الأمر بشكل رسمى أمس، فضلاً عن عدم مخاطبة الأندية رسمياً أيضاً، لبحث مطالبها المشروعة التى يأتى فى مقدمتها إنهاء المسابقة قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح المصدر أن المثير فى الأمر أن اتحاد الكرة واصل أيضاً التلويح باتخاذ أكثر من قرار، دون مخاطبة الأندية المنوط بها من الأساس خوض المنافسات، وفقاً لظروفها، واستناداً إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك لبحث الأمر، وهو ما يعكس توافر الكثير من الأمور غير الطبيعية، التى تُدار بها المسابقة المحلية، وفقاً لظروف وأهواء بعض الأندية، دون النظر إلى تحقيق مبدأ العدالة بين الجميع.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلى تصر على إنهاء بطولة الدورى قبل منافسات كأس الأمم الأفريقية، وذلك لاستغلال الشهرين المقبلين، قبل انطلاق الموسم الجديد، لإحداث تغييرات شاملة فى كل عناصر إدارة الكرة بالنادى من أجل بدء الموسم بشكل احترافى يساعد الفريق على تحقيق البطولات فى الفترة المقبلة، بعد الإخفاق فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم للسنة السادسة على التوالى منذ الفوز باللقب فى 2013.

وينوى «الخطيب» إحداث تغييرات جذرية فى الجهاز الفنى، خاصة فى ظل عدم رضاه عن المردود الفنى للفريق فى الوقت الحالى، إلى جانب تطوير أرضية ملعب التتش التى يعوق تدريب الفريق بها خلال الموسم الحالى إجراء أى إصلاحات جديدة فيها، حيث يدرس النادى فى الوقت الحالى أكثر من عرض لعدد من الشركات، من أجل تولى تطويرها وتهيئتها بالشكل الأمثل للموسم الجديد، كما يسعى المجلس لتوفير معسكر إعداد مميز خلال الـ60 يوماً، التى تسبق الموسم الجديد.