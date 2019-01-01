بالمستندات.. شوبير يكشف كذب رئيس الزمالك ويؤكد اعتذاره للكاف

حصل «الوطن سبورت»، على الخطاب الذى أرسله رئيس الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية مقدما إعتذاره للإتحاد الإفريقى وسداد الغرامة المالية.

وكان الإعلامى أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن رئيس الزمالك سيتواجد في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، بعد تقديم خطاب اعتذار للاتحاد الإفريقي «كاف».

وكتب شوبير على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك قدم خطاب اعتذار للاتحاد الإفريقي وسحب القضية المرفوعة ضد الكاف، وكما سبق وأكدنا أنه سيحضر نهائي الكونفيدرالية».

وجاء نص خطب الاتحاد الأفريقي كالتالي: "بالإشارة إلى الرسالة الموجهة إلينا بتاريخ 22 مايو 2019، وإلحاقًا للإخطار الرسمي لسحب القضية رقم 6060/أ/2018 بالمحكمة الرياضية الدولية بتاريخ 22 مايو 2019، وإلحاقًا لما نشأ عن الاعتذار الرسمي المقدم من مرتضى منصور إلى رئيس الكاف، أحمد أحمد، كان القرار ساري المفعول طبقًا للمادة 12، والمادة 108 من قانون الإنضباط للكاف، أن المدة المتبقية ثلاثة أشهر بشأن قرار الكاف الأساسي المتعلق بمرتضى ، يتم تعليقه على الفور لمدة سنة واحدة، بشرط أن لا يكون مذنبا في مخالفة مشابهة خلال مدة سنة من تاريخه، الغرامة المالية 40 ألف دولار، الموقعة مرتضى، تسدد فورا بواسطة نادي الزمالك وهذا المبلغ يتم خصمه من الأموال المحتجزة بواسطة الكاف باسم نادي الزمالك".

ونفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤخرا أن يكون قد تقدم باعتذار لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل حضور المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان.

وشدد على أنه لم يتقدم بأي اعتذارات من أجل حضور المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية، قائلا "أنا لا أعتذر لأحد".

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي في مباراة مصيرية أمام الإنتاج

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحقق اللقب لأول مرة فى تاريخه تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى.

ويلتقى فريق الكرة بالزمالك، فى العاشرة من مساء اليوم الخميس مع نظيره الإنتاج الحربى، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم، وهو فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد التتويج مؤخراً بلقب الكونفيدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء بعد الفوز على نهضة بركان المغربى.

بينما يعيش الإنتاج فترة صعبة تحت قيادة مدربه مختار مختار، فمنذ بداية مشواره بالدورى لعب الفريق 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 مباريات فقط منها وتعادل 13 مرة وخسر فى 11 لقاء، ليدخل المباراة محتلاً المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى، خلف وادى دجلة متساوياً معه فى النقاط بفارق الأهداف.