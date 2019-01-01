عاجل| رئيس الزمالك يحرم لاعبي الفريق من مكافأة الكونفدرالية

اتخذ رئيس نادي الزمالك، قرار بحرمان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الحصول على مكافأة الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الزمالك، على أنه كان من المفترض أن يحصل لاعبو الفريق على مكافآت قدرها 8 مليون جنيه، إلا أنه تم حرمانهم منها بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة 31 لبطولة الدوري.

وخطف فريق الإنتاج الحربي تعادلًا ثمينًا من الزمالك خلال المباراة، التي أقيمت بينهما في مؤجلات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تعادلا بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت.

وجاء هدف الزمالك في المباراة عن طريق خالد بوطيب، بينما أحرز هدف الإنتاج الحربي معاذ الحناوي.

التعادل رفع رصيد الزمالك عند 67 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي عند 38 نقطة في المركز الـ 11.

خالد جلال يقود الزمالك فنيًا

وفي سياق متصل، أعلن رئيس نادي الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، بعد إنتهاء عقده مع النادي، ورحيله رسميًا عن تدريب القلعة البيضاء، بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة تليفزيوينة عقب لقاء الإنتاج الحربي: "جروس عقده إنتهى، وخالد جلال مدير فني للزمالك، وإعطاءه صالحيات بإختيارجهازه المعاون".

رحيل 3 لاعبين من الزمالك

وفي نفس السياق، أعلن رئيس نادي الزمالك، رحيل 3 لاعبين عن الفريق، على هامش الأحداث التي نشبت بعد لقاء الأبيض مع الإنتاج الحربي، بالدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة تليفزيونية عقب مباراة الإنتاج الحربي: " في 3 لاعيبة مش هيدخوا النادي تاني، وهيتم تبليغهم بالقرار بكره الصبح ".