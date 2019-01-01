جهاز خالد جلال المعاون.. أيمن طاهر يقترب من منصب مدرب حراس الزمالك

اقترب أيمن طاهر، مدرب حراس المرمي، من العودة إلى إلى منصب مدرب حراس الفريق الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يجتمع رئيس الزمالك ونجله أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، اليوم الجمعة، مع خالد جلال المدير الفنى الجديد للفريق من أجل الاستقرار على تشكيل جهازه المعاون.

وخطف فريق الإنتاج الحربي تعادلًا ثمينًا من الزمالك خلال المباراة، التي أقيمت بينهما في مؤجلات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تعادلا بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت.

وجاء هدف الزمالك في المباراة عن طريق خالد بوطيب، بينما أحرز هدف الإنتاج الحربي معاذ الحناوي.

التعادل رفع رصيد الزمالك عند 67 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي عند 38 نقطة في المركز الـ 11.

خالد جلال مديرًا فنيًا للزمالك بعد مباراة حرس الحدود

وأعلن رئيس نادي الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، بعد إنتهاء عقده مع النادي، ورحيله رسميًا عن تدريب القلعة البيضاء، بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة تليفزيوينة عقب لقاء الإنتاج الحربي: "جروس عقده إنتهى، وخالد جلال مدير فني للزمالك، وإعطاءه صالحيات بإختيارجهازه المعاون".

رسالة جروس الأخيرة للاعبي الزمالك

وحرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توديع لاعبي الفريق قبل الرحيل.

وأكد جروس للاعبين على أنه لن يظلم اي لاعب ولم يجامل أحد وتشكيل أي مباراة كان حسب الفريق المنافس.

واختتم جروس حديثه مع لاعبي الفريق : "هتوحشوني ومعاكم جماهير كبيرة قاتلوا من أجل اسعادهم".