تأكيدا للوطن سبورت.. الخطيب يشكل لجنة للتخطيط للكرة في الأهلي

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض من المجلس بشئون كرة القدم تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو.

جاءت هذه الاختيارات في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيال كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي.

وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الإحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.

هذا وتبدأ اللجنة أول اجتماعاتها في الثانية ظهر الأحد المقبل لتقييم ودراسة الموقف قبل وضع تصور جديد لقطاع الكرة.

الخطيب يشكل لجنة في الأهلي لتطوير الكرة

ومن جهة أخرى، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي، إنه سيعقد جلسة اليوم مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر، لوضع خطة المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم خوض الفريق لأي مباريات رسمية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين قد قررت تأجيل مباراتي الأهلي أمام المقاولون العرب والزمالك لما بعد بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام 21 من شهر يونيو المقبل.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة، بأن الجهاز الفني يعكف لدراسة خطة الأهلي المقبلة، والتحضير لها، خاصة وأن الفريق يخوض المران بشكل طبيعي.

وكان مصدر بالنادي الأهلي، كشف الخطوات التي ينوي مجلس إدارة النادي السير فيها بشأن أزمته مع اتحاد الكرة حول نهاية مسابقة الدوري، مشددًا على أن المجلس سيعتمد في اجتماعه الطارئ المحدّد له السبت المقبل خطة شاملة للتعامل مع المشكلة، والإعلان عنها بما يحفظ حقوق النادى.

وأوضح المصدر أن النادي أعد ملفًا كاملًا يحتوي ما تم ارتكابه من أخطاء ومخالفات صارخة من اتحاد الكرة في تنظيم مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، ونسف مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف بين الأندية، دون أسباب واضحة، وسيتم تصعيد الملف لأعلى مستوى محليًا ودوليًا بشكاوى رسمية السبت المقبل.

وفنّد عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، فضل عدم ذكر اسمه، سبب الشروع فى تقديم شكاوى دولية للاتحاد الدولى لكرة القدم بتأكيده أن اتحاد الكرة واصل تخبّطه في التعامل مع أزمة مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعدما أعلن بشكل رسمي إمكانية استكمال مسابقة الدورى دون اللاعبين الدوليين، قبل أن يخرج فى أقل من ٢٤ ساعة ليعلن عدم وجود أى تغييرات في جدول الدوري، ثم تأكيد باستكمال المباريات، دون وجود أي تعديلات.