الإمارات تستضيف السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي.. تعرف على الموعد

نجح فريق الترجي التونسي، في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التولي، عقب إعلان الحكم بكاري جاساما نهاية المباراة، بعد انسحاب فريق الوداد المغربي من المباراة.

وبتلك الفوز يلتقي الفريق التونسي أمام الزمالك، على لقب السوبر الأفريقي، وتقام المباراة أحد أيام 16 أو 17 أو 18، أغسطس المقبل بدولة الإمارات.

وتوج فريق الكرة بالزمالك مؤخرا ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى، ليحقق الأبيض اللقب لأول مرة فى تاريخه.

الزمالك يكرم "جروس" ببوكيه ورد وعلبه شيكولاتة

كشف رئيس نادي الزمالك، عن أنه كان حريصًا على تكريم السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد رحيله لانتهاء عقده، وقبل مغادرته القاهرة.

وأوضح رئيس الزمالك، بأنه قام باحضار باقة ورد للمدير الفنى جروس، وعلبة شيكولاتة، لتكريمه داخل النادى.

وأضاف، أن المدير الفني السابق للزمالك، سوف يحصل على قيمة المستحقات المالية الخاصة به، متمنيا له التوفيق فى مهمته الجديدة.

جروس: سعيد بما حققته مع الزمالك

رفض السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعليق على قرار رحيله عن القيادة الفنية للفريق.

وأكد جروس في تصريحاته لـ" الوطن سبورت"، بأنه اكتفى بإنتهاء عقده مع القلعة البيضاء، لافتًا إلى انه سعيد بما حققه مع الفريق من الفوز بالسوبر المصري السعودي وبطولة الكونفدرالية الأفريقية ورحل والفريق يقترب من حصد لقب الدوري المصري.

وأضاف المدير الفني لفريق الزمالك، أن يرغب في خوض تجربة جديدة خارج مصر في الفترة المقبلة، بحثًا عن طموحات جديدة في فريق آخر.

جروس يقترب من الدوري السعوديوشدد جروس، على أن كل ماتردد بشأن الموافقة على تدريب النادي الأهلي المصري، عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن وجهته المقبلة ستكون أهلي جدة السعودي بشكل كبير.

وتابع: "المفاوضات بين فريق أهلي جدة السعودي وصلت إلى مراحل متقدمة ويتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة من أجل التوقيع بشكل رسمي".

وخطف فريق الإنتاج الحربي تعادلًا ثمينًا من الزمالك خلال المباراة، التي أقيمت بينهما في مؤجلات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تعادلا بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت.

وجاء هدف الزمالك في المباراة عن طريق خالد بوطيب، بينما أحرز هدف الإنتاج الحربي معاذ الحناوي.