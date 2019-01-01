الأهلى يضم رمضان صبحى نهائياً من هيدرسفيلد بـ72 مليون جنيه

توصلت إدارة النادى الأهلى إلى اتفاق رسمى مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، بشأن شراء رمضان صبحى، لاعب وسط الفريق، وتنفرد "الوطن" بتفاصيل الاتفاق؛ حيث أنهى اللاعب جميع الاتفاقات المالية الخاصة به وقام بإخطار النادى الإنجليزى برغبته الاستمرار فى صفوف الأهلى، كما اتفق الأهلى مع النادى الإنجليزى عبر مكاتبات رسمية على قيمة انتقال رمضان صبحى رسمياً ونهائياً وليس على سبيل الإعارة.

وبلغت قيمة الصفقة، حسب الاتفاق، ما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون جنيه إسترلينى (71٫800) مليون جنيه مصرى، لمدة خمس سنوات مقبلة، وتبقى أزمة واحدة فى إعلان التعاقد حالياً بشكل رسمى وهى عدم توفير الأهلى السيولة المطلوبة لدفع ٧١ مليوناً و٨٠٠ ألف جنيه بشكل كامل، حيث رفض النادى الإنجليزى تقسيط المبلغ على دفعات.

عدد من نجوم الأهلي يطلبون سرعة حسم مصيرهم

من ناحية أخرى، طلب عدد من لاعبى الأهلى الذين لا يشاركون بالفريق وتلقوا عدداً من العروض سرعة مناقشتها من النادى من أجل حسم مصيرهم مبكراً حتى لا يتكرر سيناريو وضع البعض منهم على قوائم الانتظار على غرار الموسم الماضى، أو وجودهم بالقائمة دون حصولهم على الفرصة.

بدوره حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على مطالبة اللاعبين بالصبر والانتظار من أجل معرفة مصير بطولة الدورى وموعد انتهاء الموسم ومواعيد فتح القيد، خاصة أن الأمور تبدو متداخلة ومتشابكة بشكل كبير فى الوقت الحالى.

على جانب آخر، جدد مسئولو مصر للمقاصة المفاوضات مع أحمد الشيخ، صانع ألعاب الفريق، من أجل الحصول على خدماته فى ظل ترحيبه بالانتقال للفريق الفيومى، فيما يتبقى الوصول لاتفاق مع إدارة الأهلى على المقابل المادى، حيث لم يحسم بعد مسئولو المارد الأحمر قائمة الراحلين عن الفريق فى ظل الوضع الحالى.

وفى شأن مختلف، تعقد اللجنة المشكلة للتخطيط لكرة القدم بالنادى، برئاسة طه إسماعيل، وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، أول اجتماعاتها اليوم الأحد، لبدء فتح الملفات المتعلقة بالفريق الأول ومعرفة كل التفاصيل المتعلقة به وبجميع اللاعبين.

وينتظر أن تتسلم اللجنة تقارير خاصة من جهاز الكرة بالنادى والذى يرأسه سيد عبدالحفيظ، عن كل لاعبى الفريق الموجودين واللاعبين المعارين، لدراسة الموقف بشكل كامل لوضع تصور للمرحلة المقبلة، ورفع توصيات لمحمود الخطيب، رئيس النادى، كما تناقش اللجنة أسماء المديرين الفنيين المرشحين لتدريب الفريق والذين تم عرضهم، وذلك للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة فى الأداء فنياً وإدارياً على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلى فى المكانة التى تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.

ويستأنف الفريق الأول بقيادة مارتن لاسارتى تدريباته اليوم الأحد، عقب الراحة التى حصل عليها لمدة 48 ساعة يومى الجمعة والسبت، وذلك استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، الذى ينتظر تحديدها من قِبل اتحاد الكرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز.