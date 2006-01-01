تركي آل الشيخ يدرس بيع بيراميدز لمستثمر عربي

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، بأن هناك نية لدى مالك النادي تركي آل الشيخ، إلى بيعه خلال الفترة المقبلة لأحد المستثمرين العرب.

وأضاف المصدر في تصريحاته لـ"الوطن"، أن العرض الذي تلقاه آل الشيخ مغري بشكل كبير، وهو ما جعله أي - آل الشيخ- يفكر في بيعه.

وأشار المصدر، إلى أن هناك اجتماع لمجلس إدارة نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم الأمر بشكل نهائي سواء بالقبول أو الرفض.

وكان تركي آل الشيخ، قد نجح في الحصول على نادي بيراميدز "الأسيوطي سابقًا" مطلع الموسم الجاري، حيث دعمه بالعديد من الصفقات القوية التي كانت لها أثرًا كبيرًا في خوض الفريق منافسات الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

بيراميدز ولد عملاقا

قال حسام البدري رئيس نادي بيراميدز إن ناديه وبتوجيهات المستشار تركي آل الشيخ، قرر تكريم جهاز رامون دياز وكل من ساهم ولو بجزء بسيط في مسيرة النادي.

مشيرا إلى أن المستشار تركي آل الشيخ ومجلس الإدارة حريصين علي أن يكون التكريم بهذا الشكل، لأنه يقدر من يبذل أي نقطة عرق في خدمة هذا النادي وتوجه بالشكر لكل الأجهزة السابقة.

أوضح "البدري" أن نادي بيراميدز ولد عملاقا وعليه مسؤليات كبيرة مشيرا إلى أنه يتمنى التوفيق لدياز في التجربة المقبلة بعدما قدم عونا كبيرا للفريق منذ توليه المهمة في يناير الماضي منذ قيادة بيراميدز.

إشادة دياز

عبر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز عن فخره وسعادته بالتكريم قبل مغادرته القاهرة، مؤكدًا أنه لا يملك سوى الشكر والتقدير لكل مسئولي النادي وخاصة تركي آل الشيخ، وحسام البدري رئيس النادي وأحمد حسن المشرف على الكرة ومحمد العاصي المدير التنفيذي.

وأوضح دياز في كلمته بحفل التكريم، أن بيراميدز ناد محترف والإدارة كانت حاضرة وساعدتنا بشكل كبير وكذلك اللاعبين في ترجمة حجم المجهود داخل الملعب، متمنيًا أن يفوز الفريق بجميع الألقاب في الموسم الجديد، كما أنه يتمنى لمصر التقدم والنجاح حيث كان سعيدًا بوجوده بها رغم قصر المدة "على حد قوله".

بينما قال إيمليانو دياز، نجل رامون دياز، إنه يشكر الجميع وعلى الأخص تركي آل الشيخ، الذي كان الداعم الأكبر للجهاز الفني والفريق وكذلك يشكر الأسطورتين حسام البدري وأحمد حسن ودورهما الكبير في تذليل كافة العقبات، التي وقفت أمام الجهاز الفني منذ توليه مهمة قيادة الفريق، مشيدا بدور اللاعبين في استيعاب فكر الجهاز الفني سريعا وتطوير شكل الأداء.