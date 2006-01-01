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عاجل| مصادر لـ"الوطن": تركي آل الشيخ يستقر على بيع بيراميدز.. والبديل نادي إنجليزي

11:24 م | الأحد 02 يونيو 2019
كتب: محمد الصايغ
عاجل| مصادر لـ"الوطن": تركي آل الشيخ يستقر على بيع بيراميدز.. والبديل نادي إنجليزي

تركي

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كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، أن تركي آل الشيخ مالك النادي، استقر على بيع حصته داخل نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريحاته لـ"الوطن"، أن آل الشيخ وافق بصورة نهائية على إتمام عملية البيع إلى سالم الشامسي وأحمد الرميثي.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن إجراءات نقل الملكية إلى الجدد ستتم خلال 48 ساعة.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن إجراءات نقل الملكية إلى الجدد ستتم خلال 48 ساعة، على أن تنتهي بعد ذلك علاقته بالنادي بشكل نهائي.

وتابع: "هناك عروض تلقاها تركي آل الشيخ من أجل شراء أحد الأندية بدوري الدرج الثانية الإنجليزي".

وأكمل: "هناك أيضًا عروض يمتلكها من الدوري البرتغالي في الدرجتين الممتاز والأولى ولكنه لم يحسم وجهته بشكل رسمي حتى الآن".  

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