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رئيس الزمالك: رفضت بيع عبد العزيز بـ 10 مليون يورو

02:01 ص | الإثنين 03 يونيو 2019
كتب: محمد محجوب
رئيس الزمالك: رفضت بيع عبد العزيز بـ 10 مليون يورو

محمود عبد العزيز

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أكد رئيس نادي الزمالك، انه رفض بيع محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق، لنادي بيراميدز، مقابل مبلغ خيالي.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة لبرنامج "الزمالك اليوم": "تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز طلب التعاقد مع لاعب خط الوسط محمود عبد العزيز (زيزو) مقابل 10 ملايين يورو ورفضت وذلك كان في حضور حسام البدري".

ثلاثي الفريق مش للبيع

وفي نفس السياق، أكد رئيس نادي الزمالك، أنه لا توجد نية داخل مجلس الإدارة، لعقد صفقات متبادلية مع نادي بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم": "غير صحيح أن طارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا وعبد الله جمعة وأسماء أخرى في صفقات تبادلية مع بيراميدز".

وأضاف: "من يرددون هذا الكلام يريدون الكذب على جماهير الزمالك وسنفوز بالدوري وكأس مصر والسوبر المصري والإفريقي".

رئيس الزمالك يكشف هدية جروس للأهلي قبل رحيله

شن رئيس الزمالك، اليوم الإثنين، هجومًا على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك بسبب أزمة جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد أوضح أمس أنه ينتظر موقف اتحاد الكرة من أجل الإعلان عن القرار النهائي للقلعة الحمراء بشأن استكمال مسابقة الدوري.

وقال رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الزمالك اليوم": "محمود الخطيب عيل، كان ينتظر نتيجة مباراة الإنتاج الحربي والزمالك ليعلن موقف الأهلي من استكمال الدوري".

وأضاف: "جروس أعطى الخطيب هدية بالتعادل مع الإنتاج، والزمالك أصبح الفعل والأهلي رد الفعل لقد أصبح محروقًا أمام الأهلاوية".

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