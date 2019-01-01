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رئيس الزمالك: جروس كان سكران 24 ساعة ومش هياخد فلوسه

03:11 ص | الإثنين 03 يونيو 2019
كتب: محمد محجوب
رئيس الزمالك: جروس كان سكران 24 ساعة ومش هياخد فلوسه

جروس

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شن رئيس نادي الزمالك، هجومًا جديدًا على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، الذي رحل عن تدريب الفريق بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك، في مداخلة تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم:"جروس ليس له فضل في أي مباراة أو بطولة فاز بها الزمالك، وحتى نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي الهدف جاء من ضربة جزاء".

وأضاف "بعد كل مباراة جروس لم يركب الأتوبيس مع اللاعبين ويستقل سيارته الخاصة ويروح يسكر في الفندق ولا يجلس مع اللاعبين وتعريفهم بالأخطاء".

وأكمل رئيس الأبيض هجومع على المدير الفني السابق للفريق: "أنت سكران 24 ساعة".

وأنهى حديثه قالًا: "ورحمة أمى يا جروس ما هتاخد فلوسك إلا بعد سنتين، وعملت فيك محضر أثبات حالة".

رئيس الزمالك مهاجمًا الخطيب: أنت عيل

وفي سياق متصل، شن رئيس الزمالك، اليوم الإثنين، هجومًا على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك بسبب أزمة جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد أوضح أمس أنه ينتظر موقف اتحاد الكرة من أجل الإعلان عن القرار النهائي للقلعة الحمراء بشأن استكمال مسابقة الدوري.

وقال رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الزمالك اليوم": "محمود الخطيب عيل، كان ينتظر نتيجة مباراة الإنتاج الحربي والزمالك ليعلن موقف الأهلي من استكمال الدوري".

وأضاف: "جروس أعطى الخطيب هدية بالتعادل مع الإنتاج، والزمالك أصبح الفعل والأهلي رد الفعل لقد أصبح محروقًا أمام الأهلاوية".

 

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