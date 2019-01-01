رئيس الزمالك يعلن إعتماد اللائحة الجديدة وإقصاء العتال من منصبه بالمجلس

أعلن رئيس نادي الزمالك ، بأنه تم نشر اللائحة الجديدة ، والتي وافقت عليها الجمعية العمومية العادية وغير العادية ، التي أقيمت في 30 و 31 أغسطس من العام الماضي في الجريدة الرسمية .

وأوضح رئيس الزمالك ، بأن هاني العتال أصبح ليس لا صفة داخل نادي الزمالك بشكل نهائي واللائحة تم نشرها كما وضعها دون إزالة أي بنود منها.

وأكد رئيس القلعة البيضاء أنه سيقيم مؤتمرا صحفيًا بعد عيد الفطر المبارك من أجل الدعوة لانتخابات جديدة على عدد من المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة النادى.

ووجه رئيس القلعة البيضاء شكره إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية التي اختلفت معها كثيرًا لكن في النهاية تم الموافقة على اللائحة الجديدة.

مدبولي يعود لقائمة الزمالك استعدادًا للحدود

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة حرس الحدود، بمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غد الاثنين، على ستاد المكس بالإسكندرية.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود كلا من:

محود عبد الرحيم جنش – عمر صلاح في حراسة المرمي

محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعه – محمود حمدي الونش في خط الدفاع

طارق حامد – محمد حسن – يوسف أوباما – محمود عبد المنعم كهربا – إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي – أحمد زيزو – في خط الوسط حميد أحداد – خالد بو طيب – عمر السعيد فى خط الهجوم.

وعلى جانب أخر، كشف مصدر مطلع بفريق الزمالك، أن المكافآت التي وعد رئيس النادي اللاعبين بصرفها، بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مرهونة بفوز الفريق على حرس الحدود، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 بالدوري الممتاز، المقرر له العاشرة من مساء الغد، على ستاد حرس الحدود بالمكس في الإسكندرية،

ويدخل الفريق الأبيض، مباراة الغد وفي جعبته 67 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، جمعها من 30 مباراة، استطاع خلالها تحقيق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقى ثلاث هزائم.

وشدد المصدر على أنه في حالة تحقيق أي نتيجة سلبية سيتم تجميد المكافأة لنهاية الموسم الجاري وربطها بتحقيق بطولة الدوري.

وكان رئيس القلعة البيضاء، قد قرر تأجيل صرف مكافأت الفوز بالكونفدرالية الأفريقية بعد التعادلأمام الإنتاج الحربي إيجابيا بهدف لمثله، ومن ثم رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق، وتعيين خالد جلال بدلا منه.