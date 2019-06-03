شوبير: اتجاه لإعادة نهائي أفريقيا بين الترجي والوداد

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك اتجاه سائد داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإعادة "مباراة الفضيحة" بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاتجاه الغالب في الكاف إعادة مباراة نهائي دوري أفريقيا بين الترجي والوداد".

الاتجاه الغالب في الكاف إعادة مباراة نهائي دوري إفريقيا بين الترجي والوداد — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 3, 2019

ويبدو أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، لم يسلم بنهاية تتويج فريق الترجي التونسي، بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد، بعد إلغاء المباراة من جانب الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، على هامش الأحداث التي نشبت خلال اللقاء بسبب تقنية الفار.

وتوعد الاتحاد المغربي "كاف" بالملاحقة في المحكمة الرياضية والاتحاد الدولي، خاصة في ظل النفوذ القوية داخل الكاف والاتحاد الدولي، الذي يتمتع به رئيسه فوزي لقجع.

وقال فوزي لقجع: "هناك أخطبوط فساد في دواليب الكرة الأفريقية، أنا أعرفهم وهم يعرفونني، هم من تحكموا لسنوات في لجنة التحكيم بالكاف، لذلك نحن سنقوم بمحاربة فساد تحكم ويتحكم فينا وهم من ساهموا في إفساد اللعب".

أحمد أحمد لا يصلح لرئاسة الاتحاد الأفريقي

وفي سياق متصل، يرى طارق ذياب، أسطورة كرة القدم التونسية السابق، والمحلل الكروي بشبكة قنوات "بي إن سبورتس"، أن الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لا يصلح لإدارة "كاف" من الأساس.

وقال ذياب في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورتس": "في الواقع أرى أن أحمد أحمد الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لا يصلح بأي حال من الأحوال لإدارة كاف".

وتابع: "أحمد أحمد ليس شخص كفؤ من الأساس، وتسبب في سوء إدارته للاتحاد الأفريقي بالعديد من المشاكل الكبيرة التي تشهدها الساحة الأفريقية حاليًا والدخيلة على الكرة الأفريقية، وأرى أنه أضعف من تولى هذا المنصب حتى الآن".

وأردف: "الاتحاد الأفريقي هو السبب الحقيقي وراء المهزلة التي حدثت في نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد"، متابعا: "الاتحاد الأفريقي فوضوي، وغير منظم، ولا يعقل أن تلعب مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون تقنية الفيديو".

واختتم تصريحاته مؤكدا: "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هو أضعف اتحاد بين الاتحادات القارية خلال الفترة الحالية".

رئيس كاف: هدف الوداد صحيحا.. ولم أتردد لحظة في إيقاف جريشة

وفي ذات الإطار، واصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مفاجأته عن مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على أرضية ملعب رادس بتونس.

وقال أحمد أحمد في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية اليوم: "لعلكم على علم بما تقوم به الصحافة الإنجليزية ومؤخرا الصحافة الغانية التي تحرت في ملفات بتحقيقات قوية أطاحت برؤوس وغيرت من أحداث كبيرة، تحروا داخل المغرب وابحثوا في خيوط ما ترونه مؤامرة ضد كرتكم ثم قدموا لي البرهان ودليل الفساد واتركوا لي الباقي".

وتابع: "حين أيقنت أن جريشة أخطأ، لم أتردد للحظة في إيقافه وبأقصى سرعة ممكنة، البعض لا تعجبه توقيفات الحكام يطالبون بما هو أكبر، لكن نحن نشتغل بقوانين".

واستكمل: "هدف الوداد كان صحيحا ولا غبار عليه، ومن لا يراه هدفا فليغير من هواياته ولا يتابع كرة القدم، ومن مقعدي التي كنت أجلس عليه لا حاجة لي لتقنية الفيديو في هذا الهدف، بدا لي هدفا مشروع، لم استوعب حتى الآن ما حدث وكيف تم رفض الهدف، مثل هذه الأشياء تثير بداخلي الشكوك، ولم أعد أعرف حقيقة ما الذي يحدث".