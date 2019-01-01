مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيواجه فريق حرس الحدود في العاشرة مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 30 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك مكونا من اللاعبين:

في حراسة المرمى محمود جنش

في الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - بهاء مجدى - حمدى النقاز.

في خط الوسط: محمد حسن - طارق حامد - محمود كهرباء - خالد بو طيب - أحمد زيزو.

في الهجوم: عمر السعيد .

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر صلاح - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم امام -ابراهيم حسن - ايمن حفني - حميد أحداد، وتم استبعاد يوسف أوباما وأحمد مدبولي.

تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

في ذات السياق، حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي خط الدفاع قبل مواجهة حرس الحدود.

وحذر خالد جلال مدافعي الفريق محمود علاء، ومحمود الونش، ومحمد عبد الغني، من الأخطاء الدفاعية، وطلب منهم ضرورة التركيز الكامل حتي آخر دقيقة من عمر المباراة وأن يكون أكثر حذرًا.

وأعلن خالد جلال، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة حرس الحدود، بمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدًا الإثنين، على ستاد المكس بالإسكندرية.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود كلا من:

حراسة المرمى: محود عبد الرحيم جنش – عمر صلاح في حراسة المرمى.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعو – محمود حمدي الونش.

وسط الملعب: طارق حامد – محمد حسن – يوسف أوباما – محمود عبد المنعم كهربا – إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي – أحمد زيزو.

في خط الهدوم: حميد أحداد – خالد بو طيب – عمر السعيد.

ومن ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع بفريق الزمالك، أن المكافآت التي وعد رئيس النادي اللاعبين بصرفها، بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مرهونة بفوز الفريق على حرس الحدود، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 بالدوري الممتاز، المقرر له العاشرة من مساء الغد، على ستاد حرس الحدود بالمكس في الإسكندرية،

ويدخل الفريق الأبيض، مباراة الغد وفي جعبته 67 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، جمعها من 30 مباراة، استطاع خلالها تحقيق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 7، وتلقى 3 هزائم.