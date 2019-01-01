15 دقيقة| خالد جلال ينفعل على لاعبي الزمالك والأبيض يعجز عن فك طلاسم دفاعات الحدود

مرت 15 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة، التي تجمع فريقي الزمالك، وحرس الحدود، في إطار مواجهات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري المصري، ولاتزال تشير نتيجة تلك المباراة إلى تعادل كلا الفريقين سلبيًا.

وتبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان خلال الربع ساعة الأولى.

وفي الدقيقة 3، كاد أن يتقدم أحمد السيد "زيزو" للزمالك من تصويبة قوية، من داخل منطقة جزاء الفريق العسكري، لكن حارس مرمى الخصم استطاع أن يمسك بالكرة في النهاية.

وفي الدقيقة 4، رد عليه حسن مجدي، لاعب حرس الحدود تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى مرمى الفريق الأبيض بسنتيمترات قليلة فقط.

وانفعل خالد جلال، المدير الفني لفريق الزمالك على لاعبيه بسبب العشوائية، التي يقدموها منذ بداية المباراة وعدم تنظيم الخطوط على النحو الأمثل.

وجاء تشكيل الزمالك مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - بهاء مجدي - حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد حسن - طارق حامد - محمود كهرباء - خالد بو طيب - أحمد زيزو.

في الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر صلاح - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم امام -ابراهيم حسن - ايمن حفني - حميد أحداد، وتم استبعاد يوسف أوباما وأحمد مدبولي.

الزمالك ينتظر مكافأة الكونفدرالية

ومن ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع بفريق الزمالك، أن المكافآت التي وعد رئيس النادي اللاعبين بصرفها، بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مرهونة بفوز الفريق على حرس الحدود، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 بالدوري الممتاز.

ويدخل الفريق الأبيض، مباراة الحدود وفي جعبته 67 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، جمعها من 30 مباراة، استطاع خلالها تحقيق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 7، وتلقى 3 هزائم.

على الجانب الآخر يحتل فريق حرس الحدود المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.