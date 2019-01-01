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بالفيديو| حرس الحدود يتقدم بهدف نظيف على الزمالك في الشوط الأول

10:52 م | الإثنين 03 يونيو 2019
كتب: محمد خيري
بالفيديو| حرس الحدود يتقدم بهدف نظيف على الزمالك في الشوط الأول

الزمالك وحرس الحدود

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انتهى الشوط الأول بتقدم حرس الحدود على الزمالك بهدف نظيف، في المباراة، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم، بالجولة الـ 34 من الدوري المصري.

وتبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان خلال الربع ساعة الأولى.

وفي الدقيقة 3، كاد أن يتقدم أحمد السيد "زيزو" للزمالك من تصويبة قوية، من داخل منطقة جزاء الفريق العسكري، لكن حارس مرمى الخصم استطاع أن يمسك بالكرة في النهاية.

وفي الدقيقة 4، رد عليه حسن مجدي، لاعب حرس الحدود تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى مرمى الفريق الأبيض بسنتيمترات قليلة فقط.

وانفعل خالد جلال، المدير الفني لفريق الزمالك على لاعبيه بسبب العشوائية، التي يقدموها منذ بداية المباراة وعدم تنظيم الخطوط على النحو الأمثل.

ونجح لاعبو الزمالك بعد ذلك في السيطرة على وسط الميدان خلال الربع ساعة الثانية من اللقاء، لكن دون خطورة حقيقة تذكر على مرمى حرس الحدود.

وفي الدقيقة 20، تسديدة عن طريق طارق حامد لاعب الزمالك من خارج حدود منطقة الجزاء مرت دون أي خطورة حقيقية بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد السعدني.

وفي الدقيقة 34، نجح حرس الحدود في إحراز أول أهدافه بعد خطأ فادح من مدافعي الزمالك في التغطية الدفاعية استغله إيدو موسيس، مهاجم حرس الحدود وتمكن من السيطرة على تمريرة بينية من وسط الملعب ثم إنطلق بالكرة على الجبهة اليمنى، قبل أن يرسل تمريرة عرضية أرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع بهاء مجدي، ووضعها داخل مرماه.

    

وفي الدقيقة 40، تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لحرس الحدود عن طريق محمد الشبيني بتسديدة مباشرة باتجاه المرمى تصدى لها حارس الزمالك محمود جنش بثبات وأمسك الكرة.

وفي الدقيقة 46، هجمة خطيرة للزمالك بعد عرضية متقنة من حمدي النقاز، لاعب الزمالك من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها خالد بوطيب برأسية قوية مرت بالكرة قريبة بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد السعدني.

  

  

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