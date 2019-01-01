بالفيديو| الأهلي يلامس الدوري.. الزمالك يتعثر أمام حرس الحدود بالتعادل الإيجابي

تعادل الزمالك أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة، التي جمعتهما بملعب الفريقين، مساء اليوم، بالجولة الـ 34 من الدوري المصري.

الزمالك رفع رصيده للنقطة 68 في المركز الثالث خلف الأهلي وبيراميدز فيما رفع حرس الحدود رصيده للنقطة 38 في المركز الثاني عشر ليهرب رسميا من الهبوط.

وتبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان خلال الربع ساعة الأولى.

وفي الدقيقة 3، كاد أن يتقدم أحمد السيد "زيزو" للزمالك من تصويبة قوية، من داخل منطقة جزاء الفريق العسكري، لكن حارس مرمى الخصم استطاع أن يمسك بالكرة في النهاية.

وفي الدقيقة 4، رد عليه حسن مجدي، لاعب حرس الحدود تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى مرمى الفريق الأبيض بسنتيمترات قليلة فقط.

وانفعل خالد جلال، المدير الفني لفريق الزمالك على لاعبيه بسبب العشوائية، التي يقدموها منذ بداية المباراة وعدم تنظيم الخطوط على النحو الأمثل.

ونجح لاعبو الزمالك بعد ذلك في السيطرة على وسط الميدان خلال الربع ساعة الثانية من اللقاء، لكن دون خطورة حقيقة تذكر على مرمى حرس الحدود.

وفي الدقيقة 20، تسديدة عن طريق طارق حامد لاعب الزمالك من خارج حدود منطقة الجزاء مرت دون أي خطورة حقيقية بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد السعدني.

وفي الدقيقة 34، نجح حرس الحدود في إحراز أول أهدافه بعد خطأ فادح من مدافعي الزمالك في التغطية الدفاعية استغله إيدو موسيس، مهاجم حرس الحدود وتمكن من السيطرة على تمريرة بينية من وسط الملعب ثم إنطلق بالكرة على الجبهة اليمنى، قبل أن يرسل تمريرة عرضية أرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع بهاء مجدي، ووضعها داخل مرماه.

وتحصل الزمالك على ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء، نفذها محمد حسن بنجاح داخل منطقة الجزاء ليخرج الحارس أحمد السعدني بالخطأ ويضعها بو طيب بجوار القائم.

وفي الدقيقة 47، كاد بو طيب أن يدرك هدف التعادل للزمالك إلا أن العارضة حرمت المغربي من هدف التعادل، قبل أن تعود الكرة للونش والذي يسددها بقوة فوق المرمى.

وفي الدقيقة 57، ألغى الحكم الصربي هدفًا للزمالك، بسبب مخالفة على المهاجم المغربي خالد بوطيب.

وعاد بوطيب ليستغل ضربة ركنية ليضعها برأسه بجوار القائم الأيسر لحرس الحدود.

ضغط الزمالك تواصل على مرمى حرس الحدود من أجل إحراز هدف التعادل، قبل التفكير في الهدف الثاني، لأجل استمرار مطاردته للأهلي على صدار الدوري المصري.

وأجرى خالد جلال أول تغييرات الزمالك بنزول إبراهيم حسن بدلا من أحمد سيد زيزو، قبل أن يدفع بعبدالله جمعة بدلا من بهاء مجدي.

وانفعل طارق العشري مدرب الحرس على مهاجمه إيدو موسيس بسبب إهداره فرصة هدف ثاني

ونجح خالد بو طيب في إدراك هدف التعادل للزمالك من ضربة رأسية مميزة وضعها على يمين حارس حرس الحدود أحمد السعدني، ليواصل المهاجم المغربي تألقه الفترة الأخيرة مع الفارس الأبيض.

وأدار اللقاء تحكيميًا طاقم صربي، والذي وصل إلى القاهرة مساء اليوم، وتوجه إلى الإسكندرية مباشرة لإدارة مباراة الزمالك وحرس الحدود غداً.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك مكون من:

في حراسة المرمى محمود جنش.

في الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - بهاء مجدي - حمدي النقاز.

في خط الوسط: محمد حسن - طارق حامد - محمود كهرباء - خالد بو طيب - أحمد زيزو.

في الهجوم: عمر السعيد.

وجلس على دكة البدلاء كل من: عمر صلاح - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم إمام - إبراهيم حسن - أيمن حفني - حميد أحداد، وتم استبعاد يوسف أوباما وأحمد مدبولي.