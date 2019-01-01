بالفيديو| بو طيب يتعادل للزمالك أمام حرس الحدود

سجل خالد بوطيب هدف التعادل للزمالك في شباك حرس الحدود من ضربة رأسية في الدقيقة 64 خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب المكس.

ويدير اللقاء تحكيميًا طاقم صربي، والذي وصل إلى القاهرة مساء اليوم، وتوجه إلى الإسكندرية مباشرة لإدارة مباراة الزمالك وحرس الحدود غداً.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك مكون من:

في حراسة المرمى محمود جنش.

في الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - بهاء مجدي - حمدي النقاز.

في خط الوسط: محمد حسن - طارق حامد - محمود كهرباء - خالد بو طيب - أحمد زيزو.

في الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر صلاح - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم إمام - إبراهيم حسن - أيمن حفني - حميد أحداد، وتم استبعاد يوسف أوباما وأحمد مدبولي.