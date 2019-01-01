رئيس الزمالك: ورحمة أمي العتال وممدوح عباس مش هيدخلوا النادي

شن رئيس نادي الزمالك، هجومًا على ممدوح عباس الرئيس السابق للقلعة البيضاء، وهاني العتال نائب رئيس النادي الحالي، عقب تعادل الفريق أمام حرس الحدود، بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة لبرنامج "الزمالك اليوم": " تركي آل الشيخ الممول مش هيدفع خلاص ، ورحمة أمي يا عتال أنت وممدوح عباس لو وقفتوا على رأسكم مش هتدخلوا النادي".

وأضاف: " مضغوط عليا بقالي 3 أيام أكمل الدوري قبل أمم أفريقيا ، قولتلهم استقالتي أهيه وانسوا ، اللاعيبة مدغدغة بسبب جروس ، أنا مش هبيع الزمالك".

وتابع: " على عهد ممدوح عباس، كانوا بيعملوا حملات ناديك يناديك، دلوقتي في فلوس كتير في النادي".

وأكمل: "يا ممدوح يا عباس هتدخل السجن قريب، والعيال اللي بيقبض في المواقع والصفحات تحت جزمتي".

تعادل الزمالك أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة، التي جمعتهما بملعب الفريقين، مساء اليوم، بالجولة الـ 34 من الدوري المصري.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده للنقطة 68 في المركز الثالث خلف الأهلي وبيراميدز، فيما رفع حرس الحدود رصيده للنقطة 38 في المركز الثاني عشر، ليهرب رسميًا من الهبوط.

وشنت جماهير الزمالك هجوما عنيفا على إدارة الأبيض برئاسة مرتضى بسبب إقالته للمدرب السويسري كريستيان جروس رغم تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الأسبوع الماضي، لتحمله مسئولية فقدان لقب الدوري إكلنيكيا لمنافسه التقليدي الأهلي رغم تصدر الفارس الأبيض بطولة الدوري لفترات طويلة من الموسم.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق، بهاء مجدي بالخطأ في مرماه لصالح حرس الحدود، بينما أحرز خالد بوطيب هدف الفارس الأبيض في المباراة.بهذا التعادل رفع رصيد الزمالك عند 68 نقطة في المركز الثالث، بينما ضمن حرس الحدود البقاء في دوري الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده لـ 38 نقطة.

فرص الزمالك في التتويج بالدوري

باتت فرصة الزمالك في التتويج بالنسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز صعبة للغاية، وذلك عقب تعادل الفريق الأبيض، مساء الإثنين أمام نظيره حرس الحدود بنتيجة 1-1، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 30 من البطولة المصرية الكبيرة.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 68 نقطة، فيما يعد الفريق الأهلاوي صاحب الفرصة الأكبر في التتويج بالبطولة المصرية الكبيرة، لاسيما وأن العملاق الأحمر يحتل حاليًا الصدارة برصيد 74 نقطة.