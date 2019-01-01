عاجل| وصول محمد صلاح متخفيا إلى مسقط رأسه في نجريج

وصل منذ قليل محمد صلاح إلى قرية نجريج بمركز بسيون في محافظة الغربية، حيث وصل جناح ليفربول في الساعة السادسة والربع إلى منزل والده بالقرية.

واضطر محمد صلاح إلى الدخول متخفيا، إلى مسقط رأسه، بسبب تواجد الآلاف من محبيه، في محيط القرية.

هداف الدوري الإنجليزي يقضي العيد بين أهل قريته

وقرر محمد صلاح قضاء أخر أيام شهر رمضان المبارك، وأداء صلاة العيد في المكان الذي نشأ وترعرع فيه.

يُذكر أن محمد صلاح تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا، مع فريقه ليفربول، وسجل هدف فريقه الأول في مرمى توتنهام من علامة الجزاء.

ويعد النجم المصري هداف ليفربول في دوري أبطال أوروبا التي حقق الفريق لقبها، بعدما سجل 5 أهداف خلال مشوار الريدز لتحقيق اللقب السادس في تاريخه.

محمد صلاح نال الحذاء الذهبي للموسم الثاني تواليا

ولم يكتفِ "صلاح" بأن يكون أول مصري يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، بل حسم لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، بعدما سجل 22 هدفا لينال الحذاء الذهبي مناصفة مع السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.