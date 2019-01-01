ننشر أول صور لـ"محمد صلاح" فى منزله بمسقط رأسه

تنشر "الوطن" أول صور للاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ،والمحترف في صفوف نادي ليفربول الانجليزي، في قريته "نجريج" مسقط رأسه، والتي وصل اليها قبل ساعات من الافطار.

واستقبل اللاعب عدد من المحبين عقب تناول الافطار فى منزله، والذين تقدموا له بالتهنئة بفوزه ببطولة أبطال أوروبا، ويشهد منزل اللاعب تواجد العشرات امامه للتصوير سيلفى مع النجم المصري.

وكانت "الوطن" حصلت على برنامج زيارة اللاعب الى قريته، التى وصل اليها اليوم، بهدف تناول الافطار مع أسرته، ثم قضاء الليلة فى القرية وتأدية صلاة العيد مع أهالي القرية فى ساحة الصلاة بالقرية.

بات محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي هدفا للعديد من الأندية الكبرى في العالم على رأسها ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

منافسة شرسة بين ريال مدريد والشياطين الحمر على صلاح البداية كانت مع تقارير صحفية إسبانية قالت إن ريال مدريد الإسباني استفسر عن إمكانية التعاقد مع صلاح 26 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن صحيفة "أس" كشفت أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي تترقب موقف اللاعب بهدف ضمه أيضا ليدخل الناديان في منافسة شرسة وقوية بينهما.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد قد يصرف النظر عن ضم صلاح، بعد اقترابه بشدة من خطف النجم البلجيكي إيدن هازارد، الذي أعلن قبل أيام رحيله بشكل رسمي عن تشلسي الإنجليزي.

وأضافت أن "أنباء ضم ريال مدريد المرتقب لهازارد، فتح الباب أمام أندية أخرى لاختبار ولاء صلاح لليفربول".

يُذكر أن محمد صلاح تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا، مع فريقه ليفربول، وسجل هدف فريقه الأول في مرمى توتنهام من علامة الجزاء.

ويعد النجم المصري هداف ليفربول في دوري أبطال أوروبا التي حقق الفريق لقبها، بعدما سجل 5 أهداف خلال مشوار الريدز لتحقيق اللقب السادس في تاريخه.