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تركي آل الشيخ معلنا بيع بيراميدز رسميا: كانت تجربة ممتعة

12:36 ص | الأربعاء 05 يونيو 2019
كتب: محمد خيري
تركي آل الشيخ معلنا بيع بيراميدز رسميا: كانت تجربة ممتعة

تركي آل الشيخ

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أعلن تركي آل الشيخ، وزير هيئة لترفيه بالمملكة العربية السعودية، بيع نادي بيراميدز، بشكل رسمي.

وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل ... كانت تجربه ممتعة ولتجربه اخرى ان شاء الله".

تركي آل الشيخ: أخوض تجربة جديدة في مكان آخر سأسميها "الأسيوطي 2"

أكد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على أنه سوف يخوض تجربة جديدة في مكان آخر.

وعلق "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالتالي: "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني، ولكن في مكان وزمان آخر".

مصادر لـ"الوطن": تركي آل الشيخ يستقر على بيع بيراميدز.. والبديل نادي إنجليزي

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، أن تركي آل الشيخ مالك النادي، استقر على بيع حصته داخل نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريحاته لـ"الوطن"، أن آل الشيخ وافق بصورة نهائية على إتمام عملية البيع إلى سالم الشامسي وأحمد الرميثي.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن إجراءات نقل الملكية إلى الجدد ستتم خلال 48 ساعة.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن إجراءات نقل الملكية إلى الجدد ستتم خلال 48 ساعة، على أن تنتهي بعد ذلك علاقته بالنادي بشكل نهائي.

وتابع: "هناك عروض تلقاها تركي آل الشيخ من أجل شراء أحد الأندية بدوري الدرج الثانية الإنجليزي".

وأكمل: "هناك أيضًا عروض يمتلكها من الدوري البرتغالي في الدرجتين الممتاز والأولى ولكنه لم يحسم وجهته بشكل رسمي حتى الآن".  

وكشف المصدر أيضًا، بأن هناك نية لدى مالك النادي تركي آل الشيخ، إلى بيعه خلال الفترة المقبلة لأحد المستثمرين العرب.

وأضاف المصدر في تصريحاته لـ"الوطن"، أن العرض الذي تلقاه آل الشيخ مغري بشكل كبير، وهو ما جعله أي - آل الشيخ- يفكر في بيعه.

ويحتل فريق بيراميدز حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري، وفي رصيده 70 نقطة، خلف الأهلي والذي يأتي في صدارة جدول الترتيب وفي جعبته 74 نقطة.

 

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