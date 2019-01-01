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بالفيديو| من الصعيد الجواني لنجريج.. شاب يسافر يومين لالتقاط صورة مع صلاح 

02:18 ص | الأربعاء 05 يونيو 2019
كتب: رفيق ناصف
بالفيديو| من الصعيد الجواني لنجريج.. شاب يسافر يومين لالتقاط صورة مع صلاح 

صلاح

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قطع الشاب الثلاثيني حسام البدري فوزي 700 كليومتر سعيا للتصوير مع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأشار "حسام" صاحب ٣٢ عامًا، والذي يعمل سائقًا، إلى أنه جاء من محافظة الاقصر، تاركا عمله رغبة فى التصوير مع النجم العالمي محمد صلاح، والذي يتخذه قدوه فى عمله وتحقيق حلمه الأكبر بمقابلته.

وقال "حسام" في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": ركبت قطار يوم الأحد الماضي ، من الأقصر عندما علمت بزيارة محمد إلى قريته، وقابلته وسلم عليا، وطلب منى توصيل سلامه لأهل الصعيد ككل.

وأضاف قائلًا: "إن "مو" قال عن أهل الصعيد " هم ناس حبيبي وبعزهم".

وأكد البدري، على أن استقل قطار القاهرة من الأقصر ، ونزل فى فندق لبعض الوقت، ثم استقل قطار القاهرة - طنطا، في تمام التاسعة مساءًا، ثم استقل سيارة من هناك إلى قرية نجريج، وذلك حبا فى صلاح ، والذي استقبله بكل حفاوة وترحاب.

الكرة الذهبية تنتظر الفرعون 

موسم ربما هو المميز لمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما حقق مع فريقه بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على توتنهام في المباراة النهائية، والتي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، بعد غياب عن منصات التتويج الأوروبية منذ عام 2005.

التتويج بدوري أبطال أوروبا لمحمد صلاح هذا الموسم، له مذاق خاص، كونها هي الأول للفرعون المصري مع الريدز، بعد مشوار شاق للغاية.

ويحلم محمد صلاح أن يكلل موسمه بالتتويج بالكرة الذهبية، وهناك العديد من العوامل التي نجح في تحقيقها من أجل الفوز بالكرة الذهبية، ولكن يتبقى شيئًا هامًا.

- واستطاع محمد صلاح أن يصبح أول لاعب مصري يتمكن من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأول لاعب مصري يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، وثاني لاعب عربي يتمكن من التسجيل في النهائي بعد الجزائري رابح ماجر.

- قيادة ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بعد 14 سنة من الغياب عن منصات التتويج، ليكون ثالث لاعب عربي يتمكن من حصد اللقب بعد رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي.

- تسجيل هدفًا في النهائي ويعد ثاني أسرع هدف في مباراة نهائية بعد دقيقة و48 ثانية، بينما أول الأهداف مسجلا باسم مالديني لاعب إي سي ميلان في مرمى ليفربول في نهائي 2005.

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