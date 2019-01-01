صور| "صلاح" يُهدي تيشيرت مباراة نهائي الأبطال لشقيقه

أهدى محمد صلاح، هداف فريق ليفروب الإنجليزي، تيشيرت فريقه لشقيقه الأصغر نصر صلاح، بعد عودة اللاعب لمسقط رأسه بقرية نجريج لحضور عيد الفطر، بجانب أبناء قريته.

كما قام "مو" باستقبال عدد من المحبين والمشجعين والتقاط صور سيلفي معهم.

"مو" يقضي العيد بين أهل قريته

وصل محمد صلاح إلى قرية نجريج بمركز بسيون في محافظة الغربية، حيث وصل جناح ليفربول، أمس الثلاثاء، في الساعة السادسة والربع مساء إلى منزل والده بالقرية.

وقرر محمد صلاح قضاء أخر أيام شهر رمضان المبارك، وأداء صلاة العيد في المكان الذي نشأ وترعرع فيه.

يُذكر أن محمد صلاح تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا، مع فريقه ليفربول، وسجل هدف فريقه الأول في مرمى توتنهام من علامة الجزاء.

ويعد النجم المصري هداف ليفربول في دوري أبطال أوروبا التي حقق الفريق لقبها، بعدما سجل 5 أهداف خلال مشوار الريدز لتحقيق اللقب السادس في تاريخه.

شاب يسافر يومين لالتقاط صورة مع صلاح

قطع الشاب الثلاثيني حسام البدري فوزي 700 كليومتر سعيا للتصوير مع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأشار "حسام" صاحب ٣٢ عامًا، والذي يعمل سائقًا، إلى أنه جاء من محافظة الاقصر، تاركا عمله رغبة فى التصوير مع النجم العالمي محمد صلاح، والذي يتخذه قدوه فى عمله وتحقيق حلمه الأكبر بمقابلته.

وقال "حسام" في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": ركبت قطار يوم الأحد الماضي ، من الأقصر عندما علمت بزيارة محمد إلى قريته، وقابلته وسلم عليا، وطلب منى توصيل سلامه لأهل الصعيد ككل.

وأضاف قائلًا: "إن "مو" قال عن أهل الصعيد " هم ناس حبيبي وبعزهم".

وأكد البدري، على أن استقل قطار القاهرة من الأقصر ، ونزل فى فندق لبعض الوقت، ثم استقل قطار القاهرة - طنطا، في تمام التاسعة مساءًا، ثم استقل سيارة من هناك إلى قرية نجريج، وذلك حبا فى صلاح ، والذي استقبله بكل حفاوة وترحاب.