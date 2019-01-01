صور| إقبال كبير وإجراءات أمنية بساحة صلاة العيد في مسقط رأس محمد صلاح

تشهد ساحة صلاة العيد بقرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الانجليزي، إجراءات أمنية مشددة، وسط اقبال كبير من أهالى القرية والقري المحاورة.

وكان اللاعب وصل قريته أمس، الثلاثاء، وتناول الإفطار مع عائلته، وعقب الإفطار استقبل اللاعب عدد من المحبين، والذين تقدموا له بالتهنئة بفوزه ببطولة أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير.

وكانت "الوطن" حصلت على برنامج زيارة اللاعب إلى قريته، التى وصل اليها أمس، بهدف تناول الإفطار مع أسرته، ثم قضاء الليلة فى القرية وتأدية صلاة العيد مع أهالي "نجريج" فى ساحة الصلاة بالقرية.

"صلاح" يُهدي تيشيرت مباراة نهائي الأبطال لشقيقه

أهدى محمد صلاح، هداف فريق ليفروب الإنجليزي، تيشيرت فريقه لشقيقه الأصغر نصر صلاح، بعد عودة اللاعب لمسقط رأسه بقرية نجريج لحضور عيد الفطر، بجانب أبناء قريته.

كما قام "مو" باستقبال عدد من المحبين والمشجعين والتقاط صور سيلفي معهم.

شاب يسافر يومين لالتقاط صورة مع صلاح

قطع الشاب الثلاثيني حسام البدري فوزي 700 كليومتر سعيا للتصوير مع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأشار "حسام" صاحب ٣٢ عامًا، والذي يعمل سائقًا، إلى أنه جاء من محافظة الاقصر، تاركا عمله رغبة فى التصوير مع النجم العالمي محمد صلاح، والذي يتخذه قدوه فى عمله وتحقيق حلمه الأكبر بمقابلته.

وقال "حسام" في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": ركبت قطار يوم الأحد الماضي ، من الأقصر عندما علمت بزيارة محمد إلى قريته، وقابلته وسلم عليا، وطلب منى توصيل سلامه لأهل الصعيد ككل.

وأضاف قائلًا: "إن "مو" قال عن أهل الصعيد " هم ناس حبيبي وبعزهم".

وأكد البدري، على أن استقل قطار القاهرة من الأقصر ، ونزل فى فندق لبعض الوقت، ثم استقل قطار القاهرة - طنطا، في تمام التاسعة مساءًا، ثم استقل سيارة من هناك إلى قرية نجريج، وذلك حبا فى صلاح ، والذي استقبله بكل حفاوة وترحاب.