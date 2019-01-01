في غياب صلاح والنني.. انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا

انطلق ظهر اليوم الخميس، معسكر المنتخب الوطني بمدينة برج العرب استعدادا لأداء مباراتين وديتين يومي 13 و16 يونيو الجاري أمام تنزانيا وغينيا قبل خوض نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وفور وصول اللاعبين وتسكينهم في الغرف داخل مقر الإقامة حرص الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري، على الاجتماع باللاعبين لشرح بعض الأمور التنظيمية مؤكدا لهم أن الفريق سيقضي أكثر من أربعين يوماً سوياً ولابد أن نتعامل بروح الأسرة الواحدة ونتحلى من الآن بشخصية البطل لأن اللاعبين المتواجدين هم بالفعل الأفضل في أفريقيا وتضع عليهم الجماهير آمالاً كبيرة للفوز بالبطولة، وأشار إلى أنه منح محمد صلاح ومحمد النني، راحة عدة أيام بناء على طلبهما.

طبيب المنتخب يمنع اللاعبين من تناول الأدوية

وتحدث الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق عن كل الأمور الطبية المتعلقة بفترة المعسكر وما سيتم من إجراءات كشف المنشطات مطالبا اللاعبين بالحرص وعدم تناول أي أدوية إلا تحت إشرافه.

وأكد ايهاب لهيطة مدير المنتخب على أهمية النظام والالتزام وأنه سيكون علي تواصل دائم مع اللاعبين لتذليل الصعاب وحل أي مشكلة قد تظهر على السطح.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى: أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).