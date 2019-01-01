اتحاد الكرة: رئيس الكاف يستعرض استعدادات تنظيم الأمم الأفريقية

كشف الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عن متابعة أحمد أحمد رئيس الكاف لاستعدادات مصر لأمم أفريقيا.

وعقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعا اليوم بمقر اقامته في باريس مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية في حضور عدد من المسئولين بالاتحاد الأفريقي.

وتم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الحالي، وذلك على هامش اجتماعات الاتحادين الدولي والأفريقي التي عقدت هناك بمناسبة اقامة كأس العالم للسيدات وإعادة انتخاب جياني أنفانتينو رئيسا للفيفا.

جاء ذلك بعد انتهاء رئيس الاتحاد الأفريقي من الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق الفرنسية في الشكوى المقدمة ضده.

الإفراج عن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي

أعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم، الإفراج عن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعدما تم سماع أقواله، عقب القبض عليه صباح اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، وأفرجت عنه هيئة التحقيق دون أي ضمانات أو عقوبات أو حتى الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بجلسة التحقيقات.

وعاد أحمد أحمد إلى فندق إقامته بباريس، وكان في انتظاره عندد من أعضاء كاف إلى جانب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يحضر، رئيس كاف، افتتاح كأس العالم للسيدات المقرر إقامته غدًا في فرنسا، على أن يسافر إلى القاهرة يوم الأحد المقبل.

وكان قد تأخر الإفراج عن رئيس كاف، نظرًا لامتناعه عن الإدلاء بأي أقوال، لحين وصول محاميه من سويسرا.

وأكدت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية، أنه تم القبض على أحمد أحمد صباح اليوم في الثامنة والنصف صباح اليوم، للتحقيق معه والإستماع إليه من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.