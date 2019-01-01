مصدر بالمنتخب يكشف حقيقة أزمة انضمام محمد صلاح لمعسكر أمم أفريقيا

نفى الجهاز الفني لمنتخب مصر، ما تردد بشأن وجود أزمة مع المدير الفني للفراعنة المكسيكي خافيير أجيري، حول موعد انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لمعسكر المنتخب في برج العرب، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

أجيري يوافق على انضمام محمد صلاح منتصف الأسبوع المقبل

وقال مصدر مسئول داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر:"لا توجد أي أزمة على الإطلاق، فيما يخص موعد انضمام محمد صلاح أو محمد النني لمعسكر برج العرب، فالثنائي طلب من الجهاز المعاون راحة على أن ينضما منتصف الأسبوع المقبل، ونقل الجهاز المعاون ذلك، إلى أجيري ووافق الأخير، من منطلق تقديره لعدم حصول صلاح والنني على راحة مع ليفربول وأرسنال الإنجليزي طوال الفترة الماضية".

وتابع المصدر، أن معنويات اللاعبين ظهرت مرتفعة للغاية بشكل أبدى أسعد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي، خاصة بعد حديث المحمدي بالنيابة عنهم، مؤكداً لهم أن تلك الروح ستكون أول خطوة في استعادة اللقب الأفريقي، وفي الوقت نفسه طالب اللاعبين بعدم الالتفات إلى الترشيحات الصادرة من جانب وسائل الإعلام بشأن الثنائي المستبعد من القائمة الأولية التي تضم 25 لاعباً سيتم وصولهم إلى 23 لاعباً يخوض بهم المنتخب البطولة بشكل نهائي، موضحا أن المدير الفني المكسيكي شدد في حديثه مع اللاعبين على أنه لم يستقر عليهما حتى الآن، والفصل في ذلك الأمر سيكون من خلال الاجتهاد في التدريبات والوديات التي تسبق البطولة.

وتعهد لاعبو المنتخب الوطني الأول بالفوز بكأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، خلال جلسة مع الجهاز الفني بالتزامن مع اليوم الأول للمعسكر استعداداً للبطولة.