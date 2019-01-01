مصادر بـ"البريد": بدء تسليم تذاكر أمم أفريقيا "دليفري" برسوم بسيطة

بدأت الهيئة القومية للبريد، توزيع تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية على المواطنين الحاجزين للتذاكر عبر بوابة حجز تذاكر المباريات "تذكرتي".

وقال مصادر بهيئة البريد، إنَّ الهيئة تعاقدت مع شركة "تذكرتي" لتوصيل التذاكر، للتسهيل على المشجعين الراغبين في الحصول على التذكرة دون مغادرة منازلهم، مقابل رسوم توصيل بسيطة يدفعها المشجع.

وأضاف المصادر لـ"الوطن"، أنَّ الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا لمكاتب البريد الموجودة داخل المحافظات المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية، والتي حددها اتحاد الكرة، وهي: "القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس"، لتوفير الخدمات للمواطنين بشكل سريع وممتاز.

وتابعت المصادر، أنَّ تذاكر الدرجة الأولى تُباع في أفرع شركة "أورنج" مصر الجديدة، مدينه نصر، التجمع، الرحاب، الدقي، وسط البلد، الزمالك، المنيل، العباسية، شبرا، 6 أكتوبر، الهرم، المعادي، المقطم، الإسكندرية، الإسماعلية والسويس.

وأشارت المصادر، إلى أنَّ تذاكر الدرجتين، الثانية والثالثة متوفرة في جميع مراكز الشباب، وأبرزها "الجزيرة، مركز شباب الأولمبي المعادي، نادي منتخب السويس، مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، الحي السادس بأكتوبر، نادي أصحاب الجياد بسموحة ونادي الشمس".

كانت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية؛ أعلنت عن اختيارها لشعار البطولة وهو عبارة عن تميمة على شكل طفل يرتدي زي منتخب مصر وغطاء رأس فرعوني، ويقف واضعًا قدمه على الكرة الرسمية للبطولة، فيما جرى تسمية التميمة "توت" نسبة للملك توت عنخ آمون.

وتستضيف مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.